Ci sono molte testimonianze registrate su avvistamenti di oggetti o lampi di luce che si muovono ad alta velocità e in modo irregolare attraverso il cielo, che non sono stati in grado di connettersi con aeroplani, razzi o altri fenomeni umani. Questi sono i cosiddetti UFO o oggetti volanti non identificati. Attualmente si preferisce usare il nome di “Fenomeno Aereo Non Identificato” o FANI, perché non tutte le osservazioni possono essere associate agli oggetti. Inoltre, aiuta a separare la terminologia usata per riferirsi ad essi con la loro possibile origine o forma. Questo perché la sottocultura associata agli avvistamenti di questi fenomeni ha portato a una pseudoscienza molto attiva.

Nonostante il fatto che gli UFO o FANI siano strettamente tali, “cose” che non è stato possibile identificare, migliaia di persone in tutto il mondo (anche se soprattutto negli Stati Uniti) hanno avuto la tendenza ad associarli alla visita di vita intelligente a bordo di veicoli spaziali. Tuttavia queste presunte osservazioni di dischi volanti (e altri tipi di oggetti) non sono sempre esistite. Hanno visto un chiaro boom dopo la seconda guerra mondiale e soprattutto all’inizio della corsa allo spazio. Quelli che prima erano avvistamenti di angeli, demoni o spiriti in generale, oggi sono diventati avvistamenti di alieni. La fantascienza e lo sviluppo della nostra stessa tecnologia hanno probabilmente guidato il pensiero popolare in quella direzione.

Come disse Carl Sagan: “Affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie”.

Qui “straordinario” non si riferisce al soprannaturale, o insolito, o fantastico, o qualcosa del genere. Si riferisce a solido, indiscutibile, riproducibile. Chi afferma di conoscere l’esistenza di vita extraterrestre, chi afferma di essere stato in contatto con detta vita extraterrestre, deve fornire una prova inconfutabile di quanto afferma, per il semplice fatto che la sua affermazione è inedita e contraddice ciò che sappiamo dell’universo. Registrazioni o resoconti audio o video di scarsa qualità non sono prove straordinarie. Un oggetto di origine extraterrestre o i resti di uno delle migliaia di oggetti presumibilmente visti sarebbero prove straordinarie.

Nonostante i dispositivi di registrazione (sia audio che video) siano notevolmente migliorati negli ultimi decenni, la presunta evidenza di oggetti di origine extraterrestre rimane quanto mai precaria e ambigua. Aneddoti e resoconti di testimoni oculari di questi avvistamenti dovrebbero ricevere la stessa considerazione di coloro che affermano di aver visto draghi, gnomi o folletti. Non essendoci prove della loro esistenza, se affermano di essere credibili devono fornire prove insindacabili.

Le pseudoscienze tendono a coesistere tra loro, quindi una percentuale di coloro che assegnano un’origine extraterrestre a questi oggetti non identificati crede anche in altre pseudoscienze o teorie del complotto. Le stesse persone che credono che la NASA, i governi o “il nuovo ordine mondiale” ci ingannino e ci nascondano le cose e le stesse persone che credono che tutti gli scienziati mentono (consapevolmente o perché sono stati ingannati) non sono in grado di accettare che migliaia di le persone possono essere state indotte ad assegnare un’origine fantastica a fenomeni che hanno osservato per i quali non avevano una facile spiegazione.

La scienza, quando non ha una spiegazione per un certo fenomeno o processo, non accetta senza prove la spiegazione che le sembra più interessante. Non sappiamo esattamente come sia nata la vita, quindi gli scienziati propongono diverse ipotesi che possono essere verificate o confutate in laboratorio o con osservazioni sul campo, invece di assegnare a questo inizio di vita un’origine mistica o divina. Non sappiamo cosa costituisca la materia oscura e quindi sono state fatte proposte su cosa potrebbe essere, ma nessuna di esse è stata accettata, proprio per la mancanza di prove. Il fatto che non abbiamo spiegazioni per queste e altre questioni non significa che non possano essere spiegate. Se questo fosse il modo in cui procedeva la scienza, questa impresa umana sarebbe finita secoli fa, con un gruppo di scienziati che concludevano che tutto ciò che non era noto, diciamo, nel 1670, non poteva essere spiegato e doveva avere un’origine mistica.

D’altra parte, nel caso in cui quei fenomeni aerei non identificati fossero davvero alieni in visita sul nostro pianeta, perché dovrebbero comportarsi così? Dopo aver compiuto un viaggio di diversi anni luce, arrivano in un sistema solare dove esiste una vita intelligente con la quale non sono mai entrati in contatto e decidono di fare incursioni nella sua atmosfera, rimanendo sempre a grande distanza. Se non volessero stabilire un contatto diretto con gli umani, non avrebbe alcun senso entrare nella nostra atmosfera e poterci osservare dall’orbita terrestre bassa, come già fanno i centinaia di satelliti che abbiamo in orbita con lo stesso obiettivo. E se volevano mettersi in contatto, potevano farlo tramite onde radio, oppure potevano semplicemente atterrare.

La NASA ha recentemente pubblicato il suo primo rapporto sui FANI, concludendo ciò che ci si potrebbe aspettare: che senza prove conclusive, un’origine extraterrestre non può essere assegnata ai fenomeni osservati. Questo è il primo rapporto di questo tipo realizzato dalla NASA, non perché non ci fosse interesse per questo argomento, ma perché fino ad ora questo tipo di rapporto era stato fatto dall’esercito degli Stati Uniti (e altri eserciti o altre agenzie di altri paesi, per presunto).