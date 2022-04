Formula 1 Streaming: GP Australia 2022 online live diretta tv. Terzo appuntamento della nuova stagione di F1 con le due Ferrari di Leclerc e Sainz impegnate sul circuito rinnovato di Melbourne per il Gran Premio dell’Australia. Di seguito dove vedere qualifiche Ferrari e partenza gara in diretta tv e streaming gratis online.

Con una Ferrari che ha appassionato tutti nelle due sessioni di prove libere del venerdì, ci apprestiamo a vivereun altro strepitoso weekend del Mondiale di F1 in Australia.

Dove vedere Qualifiche e Gara Ferrari GP Australia di F1 2022 in streaming live e diretta al posto di Rojadirecta TV



Le Rosse hanno fatto registrare i migliori tempi su un circuito che, ricordiamo, sulla carta si pensava essere meno favorevole.migliore in FP1 con 1:19.806, poiha vinto le FP2 in 1:18.978. Abbiamo anche visto il ritorno di Vettel che si è beccato subito una multa per la guida in motorino sulla pista dopo un problema alla sua Aston Martin.

Il Gran Premio dell’Australia di Formula 1 sul circuito di Melbourne in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta online è illegale, quindi oscurato in Italia.

Qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza previste oggi sabato 9 aprile 2022 alle ore 8:00 AM italiane (differita su TV8 alle 15:30). Qualifiche precedute alle ore 5 dalle FP3.

