Formula 1 Streaming: GP Australia 2023 online live diretta tv. Terzo appuntamento della nuova stagione di F1 2023 con le due Ferrari di Leclerc e Sainz impegnate sul circuito di Melbourne per il Gran Premio dell’Australia.

La partenza gara del Gran Premio dell’Australia di Formula 1, avverrà domenica 2 aprile alle ore 7:00 AM italiane (in chiaro su TV8). Di seguito dove vedere partenza gara Ferrari in diretta tv e streaming gratis online.

A Melbourne si è svolta una qualifica piena di emozioni, nonostante la pole position sia stata conquistata da Verstappen come al solito.

Nella Q1, Perez è finito nella ghiaia insieme all’altra Red Bull, mentre le Mercedes hanno ottenuto il secondo e il terzo tempo con Russell e Hamilton. Alonso ha ottenuto il quarto posto su Aston Martin, mentre la prima Ferrari è stata portata da Sainz al quinto posto. Leclerc invece si è piazzato al settimo posto, ma l’esito della gara non può essere dato per scontato.

Dove vedere Gara Ferrari GP Australia di F1 2023 in streaming live e diretta al posto di Rojadirecta TV



Il Gran Premio dell’Australia di Formula 1 sul circuito di Melbourne in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta Formula 1 online è illegale, quindi oscurato in Italia.