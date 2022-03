Formula 1 Streaming: GP Arabia Saudita 2022 online live diretta tv. Secondo appuntamento della nuova stagione di F1 con le due Ferrari di Leclerc e Sainz impegnate sul circuito cittadino di Gedda per il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Di seguito dove vedere qualifiche Ferrari e partenza gara in diretta tv e streaming gratis online.

Leclerc è stato il più veloce nel venerdì a Jeddah in 1:30.074, ma la sua sessione di Prove Libere 2 termina con anticipo dopo aver danneggiato il braccetto della F1-75 per un contatto tra la parte anteriore della monoposto e il muro.

Contatto anche per Sainz, ma nel suo caso con la parte posteriore. Per le Ferrari niente simulazione passo gara.

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1 sul circuito cittadino di Jeddah in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.

Qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza previste oggi sabato 26 marzo 2022 alle ore 18:00 italiane (differita su TV8 alle 21:30).

La partenza gara del Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1, avverrà domenica 27 marzo alle ore 19:00 italiane (differita su TV8 alle 21:30).