Vedere Medvedev-Sinner streaming gratis on-line è possibile oggi non prima delle ore 19:00 italiane sui canali digitali. Jannik Sinner (numero 4 al mondo dopo la vittoria in semifinale su Carlos Alcaraz) e Daniil Medvedev (numero 4 del sending), si incontreranno nel gran finale del Miami Masters 1000 all’Hard Rock Stadium della città americana. In palio ci saranno 1000 punti per il campione e un montepremi di $1’262’220 dollari per chi vincerà il trofeo.

La strada per la finale del russo è stata fatta con le vittorie su Roberto Carballes Baena (6-1 e 6-2), Alex Molcan (Walkover), Quentin Halys (6-4 e 6-2), Christopher Eubanks (6-3 e 7 -5) e Karen Khachanov (7-6 (5), 3-6 e 6-3). Sul versante italiano il nostro Sinner ha eliminato Laslo Djere (6-4 e 6-2), Grigor Dimitrov (6-3 e 6-4), Andrey Rublev (6-2 e 6-4), Emil Ruusuvuori (6- 3 e 6-1) e Carlos Alcaraz (6-7 (4), 6-4 e 6-2).

Medvedev-Sinner in TV senza Rojadirecta Live



Medvedev-Sinner diretta tv per la finalissimadel Miami Masters 1000 all’Hard Rock Stadium della città americana non prima delle ore 19:00 italiane. Sarà visibile con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili, e con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Medvedev-Sinner Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Medvedev-Sinner streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand. Streaming Online Gratis per gli abbonati con Sky Go. Sarà possibile seguire il match di Miami anche su Discovery+.

Dove vedere la partita Medvedev-Sinner Streaming al posto di Roja Live su Internet

Non esistono alternative per vedere Medvedev-Sinner, infatti Rojadirecta Tennis Streaming è considerata non regolare in Italia. Nei rispettivi account ufficiali su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.