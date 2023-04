Vedere Sinner-Musetti streaming gratis on-line è possibile oggi non prima delle ore 19:00 italiane sui canali digitali. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno nei quarti di finale del prestigioso torneo di tennis torneo di tennis di MonteCarlo 2023, terzo Masters 1000 della stagione.

I giovani tennisti italiani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si scontreranno in un match valido per trovare l’accesso alle semifinali del Rolex Monte-Carlo Masters. Entrambi i giocatori hanno dimostrato grande maturità e talento, con Sinner che ha vinto contro Hubert Hurkacz e Musetti che ha battuto il numero 1 al mondo Novak Djokovic. Sinner è attualmente classificato al numero 7 del mondo, mentre Musetti è al numero 16.

Sinner ha già raggiunto le finali dei Masters 1000 due volte, mentre Musetti cerca di raggiungere la sua prima semifinale in questo tipo di tornei. Il vincitore del loro match affronterà Daniil Medvedev o Holger Rune in semifinale.

Le altre due partite tra Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev e Jan Lennard Struff si svolgeranno prima del match tra Sinner e Musetti.

Sinner-Musetti diretta tv dal campo del “Court Rainier III” non prima delle ore 16:35 italiane. Sarà visibile con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili, e con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Sinner-Musetti streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand. Streaming Online Gratis per gli abbonati con Sky Go. Sarà possibile seguire il match di Miami anche su Discovery+.

Non esistono alternative per vedere Sinner-Musetti, infatti Rojadirecta Tennis Streaming è considerata non regolare in Italia. Nei rispettivi account ufficiali su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.