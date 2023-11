SALUTE NEWS – Il sorriso di tua madre mentre pronunci la tua prima parola o il profumo delle candeline sulla torta del tuo secondo compleanno sono ricordi che molte persone vorrebbero conservare. Ma quasi nessuno riesce a ricordare i ricordi della primissima infanzia, un fenomeno noto come amnesia infantile.

Amnesia infantile: perché dimentichiamo i primi ricordi?

Allora perché tendiamo a dimenticare questi primissimi ricordi? Non è perché non conserviamo le informazioni da bambini. Piuttosto, è probabile che a quell’età il nostro cervello non funzioni ancora in modo da raggruppare le informazioni nei complessi schemi neurali che conosciamo come ricordi.

I bambini piccoli ricordano i fatti del momento, come chi sono i loro genitori, o che bisogna dire “per favore” prima che la mamma ti dia le caramelle. Questa è chiamata “memoria semantica“.

Fino all’età compresa tra i 2 e i 4 anni, tuttavia, i bambini di solito mancano di “memoria episodica“, cioè di memoria riguardante i dettagli di un evento specifico. Tali ricordi sono immagazzinati in diverse parti della superficie del cervello, o “corteccia”. Ad esempio, la memoria del suono viene elaborata nelle cortecce uditive ai lati del cervello, mentre la memoria visiva è gestita dalla corteccia visiva nella parte posteriore. Una regione del cervello chiamata ippocampo lega insieme tutti i pezzi sparsi.

Memoria semantica vs memoria episodica: cosa ricordano i bambini piccoli?

Se pensi alla tua corteccia come a un’aiuola, ci sono fiori su tutta la parte superiore della tua testa.

L’, nascosto molto ordinatamente al centro del cervello, è responsabile di riunirli tutti insieme e legarli in un bouquet., lo schema neurale dei collegamenti tra le parti del cervello in cui è immagazzinato un ricordo.

Secondo gli esperti, i bambini potrebbero non riuscire a registrare episodi specifici fino alla fascia di età compresa tra 2 e 4 anni perché è allora che l’ippocampo inizia a legare insieme frammenti di informazioni. Per i bambini di età inferiore a quella fascia di età, la memoria episodica può essere inutilmente complessa in un momento in cui il bambino sta solo imparando come funziona il mondo.

Alcuni esperti pensano che l’obiettivo principale dei primi due anni sia acquisire conoscenze semantiche e da questo punto di vista la memoria episodica potrebbe effettivamente essere una distrazione.

Possibili cause dell’amnesia infantile e scoperte recenti

Tuttavia, un’altra teoria suggerisce che in realtà conserviamo questi primi ricordi da bambini, ma facciamo fatica a ricordarli da adulti. Ad esempio, uno studio del 2023, pubblicato sulla rivista Science Advances, ha scoperto che i ricordi infantili “dimenticati” potrebbero essere ripristinati nei topi adulti stimolando con la luce percorsi neurali rilevanti per ricordi specifici.

Gli autori dello studio hanno inizialmente cercato di esplorare i fattori dello sviluppo che potrebbero influenzare l’amnesia infantile. Hanno scoperto che i topi con caratteristiche del disturbo dello spettro autistico (ASD) del neurosviluppo erano in grado di richiamare ricordi dei tempi in cui erano cuccioli.

L’autismo ha molte cause, ma in precedenza è stato collegato all’eccessiva attivazione del sistema immunitario della madre durante la gravidanza. Quindi, per creare topi con ASD, i ricercatori hanno stimolato il sistema immunitario dei topi femmine durante la gravidanza.

Questa attivazione immunitaria ha contribuito a prevenire la perdita dei primi ricordi in questi discendenti, influenzando la dimensione e la plasticità delle cellule di memoria specializzate nel loro cervello. Quando queste cellule venivano stimolate otticamente nei topi adulti senza autismo, i ricordi dimenticati potevano essere ripristinati.

“Queste nuove scoperte suggeriscono che l’attivazione immunitaria durante la gravidanza si traduce in uno stato cerebrale alterato che altera i nostri ‘interruttori dell’oblio’ innati, ma reversibili, che determinano se si verificherà l’oblio dei ricordi infantili”, ha affermato il coautore dello studio, Tomás Ryan, professore associato di biochimica al Trinity College di Dublino in Irlanda.

Anche se la ricerca è sui topi e deve ancora essere studiata sugli esseri umani, “ha implicazioni significative per migliorare la nostra comprensione della memoria e dell’oblio durante lo sviluppo del bambino, così come la flessibilità cognitiva complessiva nel contesto dell’autismo”, ha detto Ryan.