UFO sfreccia sulla spiaggia in California: Avvistamento in immagini. Un uomo ha ripreso un oggetto volante non identificato (UFO) che si muoveva ad alta velocità sulla spiaggia della California. Nonostante le speculazioni dei social media, le autorità non hanno ancora confermato l’identità dell’oggetto. L’autore del video crede che si tratti di un UFO (Ovni), ma non sa se sia di origine aliena e non crede che il governo mostri tutte le sue tecnologie.

Mentre stava registrando una tempesta, un individuo ha ripreso il passaggio di un UFO (oggetto volante non identificato). Potrebbe essere una nave proveniente dallo spazio esterno?

Ad alta velocità e lasciando perplessi tutti i visitatori della spiaggia.

È stato così che è stato avvistato un oggetto volante non identificato (UFO) su una spiaggia della California, giorni dopo che testimoni del governo degli Stati Uniti hanno affermato che l’esistenza di vita extraterrestre è autentica

Online, è stato condiviso un video in cui un individuo, sulla spiaggia di Fort Lauderbale, stava riprendendo la tempesta che colpiva la costa quando, all’improvviso, è comparso un oggetto insolito nel suo video.

L’analisi del Video UFO della California

Analizzandolo attentamente, si può notare come l’oggetto si muove rapidamente da un lato all’altro. Nello stesso, sembra essere un oggetto allungato, ma potrebbe anche essere circolare e lasciare una scia luminosa.

Inoltre, mentre nel video l’UFO sembra piccolo rispetto all’ambiente circostante, la persona che lo ha ripreso ha dichiarato ai media che “era molto più grande dal vivo; la telecamera mostra una piccola palla, ma di persona era molto più grande“.

Finora, le autorità degli Stati Uniti non hanno confermato l’identità dell’oggetto catturato dall’individuo tramite la sua telecamera, ma le congetture dei social media suggeriscono che potrebbe trattarsi di un fenomeno spaziale.

Tuttavia, l’autore del video non concorda:

“Credo che fosse un UFO. Poteva essere di origine umana, poteva non esserlo, ma era un oggetto non identificato. Non so se fosse un’astronave aliena. Non credo che siamo soli nell’universo, ma non credo nemmeno che il governo ci mostri tutte le sue tecnologie“.