UFO diventano UAP: Il governo statunitense indaga sui fenomeni anomali

SPAZIO UFO – Gli oggetti volanti non identificati (UFO), ora chiamati fenomeni anomali non identificati (UAP), sono stati sottoposti a maggiore attenzione da parte del governo statunitense negli ultimi anni a causa di testimonianze di testimoni credibili. La sottocommissione per la sicurezza nazionale alle frontiere e per gli affari esteri della Camera dei Rappresentanti ha tenuto un’udienza a Washington per esaminare le implicazioni sulla sicurezza nazionale e sulla trasparenza del governo riguardanti gli UAP.

Testimoni rivelano incontri con oggetti sconosciuti nello spazio aereo militare

Il rappresentante Jared Moskowitz (D-FL) ha affermato:

“il pubblico americano ha il diritto di conoscere tecnologie di origini sconosciute, intelligenza non umana e fenomeni inspiegabili“.

Tre testimoni chiave, Ryan Graves e David Fravor (due ex aviatori della Marina degli Stati Uniti), e David Grusch (un veterano militare decorato degli Stati Uniti e ufficiale dell’intelligence del

Mancanza di archivio centralizzato e minacce per la sicurezza nazionale: l’urgenza di responsabilità governativa

Pentagono), hanno fornito testimonianze sull’incontro con oggetti sconosciuti nello spazio aereo militare. I rappresentanti hanno sottolineato l’importanza della trasparenza e della responsabilità da parte del governo statunitense. Grusch ha parlato di un programma di recupero e di, mentre Graves ha evidenziato che gli avvistamenti di UAP sono frequenti e che rappresentano una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale. Fravor ha sottolineato la necessità di supervisione governativa nel lavoro su tecnologie non terrestri.

I testimoni hanno anche discusso della mancanza di un archivio centralizzato per i rapporti sugli UAP, delle possibili minacce rappresentate dagli UAP per le capacità nucleari americane e dei test di vulnerabilità dei sistemi di difesa aerea statunitensi. In conclusione, i rappresentanti hanno sottolineato l’importanza di responsabilità e trasparenza da parte del governo.

Insomma, l’udienza ha affrontato il problema degli UAP, concentrandosi sulla necessità di responsabilità e trasparenza da parte del governo nella gestione di questi fenomeni anomali non identificati. I testimonianti hanno fornito dettagli sulle loro esperienze e hanno evidenziato la potenziale minaccia rappresentata dagli UAP per la sicurezza nazionale. I rappresentanti hanno enfatizzato l’importanza di seguire la scienza e di ottenere quante più informazioni possibili su questo enigma.