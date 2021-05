UFO VIDEO: La torre di Gaza abbattuta da Israele monitorata da entità Aliene?

Le immagini divulgate dalla Reuters su Youtube sono chiare: è il momento in cui Israele abbatte la torre di Gaza che ospita gli uffici Associated Press e Al_Jazeera! Gli edifici vengono rasi al suolo tramite un bombardamento aereo mirato, tutto come prassi e annunciato. Ma molti utenti si sono accorti di una presenza particolare e spesso ricorrente nei teatri di guerra.

Un oggetto volante non identificato sembra sostare, come osservare, la deflagrazione dell’edificio e molti hanno subito pensato alla presenza di un ufo. Il filmato è stato osservato e inchiestato dall’esperto ufologo italiano Angelo Maggioni, presidente di ARIA (associazione ricerca italiana aliena) nel tentativo di capirne di più della presenza misteriosa.

L’investigatore ufologo spiega che per dare una connotazione a quanto si osserva bisogna tener conto del luogo dell’avvistamento e soprattutto che ci si trova davanti ad un teatro di . Questo potrebbe portare alla spiegazione, che appare la più razionale, della presenza di un drone. Ma non è chiara la sua origine (drone bellico oppure drone osservatore di qualche agenzia press).

Non è un mistero che Israele disponga di strumenti militari avanzati, all’avanguardia, spesso sovvenzionati dal loro partner e amici di lunga data: gli americani! Anche se in questo periodo, spiega Maggioni, le notizie sugli ufo sono in costante aumento grazie anche a tanta speculazione e al fatidico annuncio (si presume verso il 15 giugno di quest’anno) sulle indagini che verranno esposte dal Pentagono sugli oggetti volanti non identificati.

Molte discussioni si sono svolte in particolare sugli oggetti fotografati e ripresi dai piloti della Marina Militare Americana e divulgati (dopo essere trapelati da briefing militari) dal regista Corbell e dal giornalista Knapp.

Dalla scena sembra essersi offuscata la stella della TTSA (To the Stars Academy of Arts & Sciences ) mentre il suo collega Elizondo annuncia di una probabile coalizione internazionale di altri paesi esteri.

In realtà sarebbe una coalizione tra vari ufologi di alcuni paesi che pretenderebbero di essere gli unici divulgatori della verità , in Italia c’è già chi ha messo le mani avanti il solito noto, che però sia chiaro, non parla a nome della comunità ufologica Italiana, non ne ha mandato.

Queste foto UFO mostrano uno strano oggetto che la comunità ufologica colloca tra oggetti di natura aliena, ma ne la Marina Militare ne il Pentagono hanno mai detto o confermato tali tesi. La stessa portavoce del Pentagono Susan Ghog precisa che i filmati sono stati dichiarati autentici ma che il loro contenuto è ancora motivo di indagine: mai è stata rilasciata una dichiarazione sugli stessi e sulle loro capacità.

Non è nemmeno un mistero che la preoccupazione del Pentagono su eventuali minacce di sicurezza siano responsabili i droni. La comparazione dell’oggetto divulgato recentemente da Knapp e Corbell con quello di Gaza fa suggerire che possa trattarsi dello stesso oggetto. Questo potrebbe spiegare che l’oggetto ripreso dai piloti della Navy possa essere un drone (tattico?).

Gli oggetti sono droni reali, probabilmente senza equipaggio

Manovrano in modi che vanno oltre i tipici aerei militari, anche le attuali imbarcazioni, ma non nella misura rivendicata dai testimoni. Le affermazioni dei testimoni sono veritiere, ma sbagliate ed esagerate dalla natura insolita(euforia) e dall’imprevisto della situazione.

Sono molto probabilmente parte di un progetto di tecnologia avanzata classificato sviluppato nell’Area 51 da DARPA, Lockheed Skunkworks, Grumman Aerospace o da qualche altro appaltatore avanzato di difesa aerospaziale.Gli ufo ripresi dai piloti potrebbero essere droni che stavano testando le loro capacità di operare contro una forza militare in un ambiente realistico sondando un ignaro gruppo tattico della USN a loro insaputa.

L’imminente rivelazione non sarà aliena.

Ancora troppi se e ma…

Probabilmente rilascerà alcune informazioni su alcune imbarcazioni in stato operativo o di sviluppo precedentemente classificate. Possono essere o meno il famoso Tic Tac o Ufo ghianda ecc. Potrebbe trattarsi di imbarcazioni precedenti che sono già state sviluppate, come qualsiasi altra cosa incontrate nel 1991. Qualcosa come l’X-43 Waverider. Ricordate, l’F-117 fu sviluppato anche nell’Area 51 e fu in realtà uno squadrone operativo per dieci anni prima di essere riconosciuto pubblicamente.

L’investigatore ufologo Angelo Maggioni conclude: “quello a Gaza dunque è molto probabilmente un drone e la sua somiglianza con quello fotografato dai piloti della Marina USA potrebbe collocarlo come drone bellico o tattico“.