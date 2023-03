UFO MESSICO – Un oggetto sottomarino non identificato è stato filmato nel Golfo del Messico. Il video dell’OSNI è stato registrato a circa 1.700 metri di profondità. Nella storia non sono stati avvistati solo UFO nei cieli. Spesso sono stati visti entrare e uscire dai mari o dai laghi – qualcosa ora noto come “transmedia” nel gergo militare del mondo UAP.

Tuttavia, a differenza di quelli che si muovono nell’atmosfera, c’è molto poco materiale disponibile su questi oggetti sottomarini non identificati (OSNI). Ora, un video è stato pubblicato su un canale YouTube specializzato in esplorazioni e riprese subacquee. L’ospite ha intervistato un pilota di veicoli operati a distanza (ROV) che possiede una strana ripresa ottenuta nel 2019, quando qualcuno del suo team esplorava le profondità del Golfo del Messico.

Nelle immagini si vede un oggetto di forma circolare che passa a grande velocità vicino al sommergibile commerciale, in quello che sembra essere un vero e proprio OSNI.

I commenti del video su Youtube e dei social network dove sono state diffuse le immagini vanno da chi supporta questa ultima conclusione a chi è un po’ più scettico e suggerisce che potrebbe essere qualche, forse una specie di razza.

Tuttavia, l’intervistato non è d’accordo con quest’ultimo. “Abbiamo passato migliaia di ore osservando sotto l’acqua in queste aree e sappiamo come appaiono i pesci, ed è molto chiaro che questo non è un tipo di pesce“, ha detto Chase Petley, parte del team che ha ottenuto la ripresa.

“Persone che hanno visto il video e hanno molti anni nell’industria mi hanno detto che non era un pesce, anche se non hanno saputo dirmi cosa fosse”.

“L’oggetto è perfettamente rotondo, tranne per due fori sui lati che possono essere distinti quando si fa zoom sul video, sembrando quasi un qualche tipo di dispositivo di propulsione“.

“E la velocità a cui si sta muovendo è un po’ troppo veloce per un pesce a quella profondità”. “Se qualcosa di organico si stesse muovendo a quella velocità e profondità, vedresti qualche tipo di locomozione, ma qui non si vede nulla di tutto ciò”, ha argomentato Petley.

OSNI o creatura marina? Lo lasciamo al giudizio dello spettatore. Ciò che è certo è che il 95% del volume dell'oceano è ancora inesplorato… E con esso sicuramente molti misteri.