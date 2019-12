UFO sul Messico, ancora una volta. Divulgate anche le immagini di un filmato che mostrerebbero un misterioso oggetto volante non identificato. Le sequenze del video mostrano in effetti uno strano velivolo, più volte ingrandito grazie alla zoomata dell’operatore. Apparentemente non riconoscibile: non è da escludere possa rivelare, dietro analisi delle immagini ed approfondimenti, una spiegazione di natura convenzionale.

Come ogni video clamoroso, riguardante presunti avvistamenti UFO, è destinato a far discutere. L’ultima news tematica giunge dal Messico dove, grazie ad un filmato divulgato qualche anno fa su YouTube e tornato alla ribalta perchè virale su Facebook: fa scalpore questa testimonianza con immagini OVNI avvenuta nella zona di Tijuana.

L’evento sarebbe stato filmato il 7 giugno del 2012, in un periodo dove in Messico ci si avvicinava la fatidica data della fine del calendario Maya 21 dicembre 2012 (con l’apertura del portale 12-12-12). Il video però, aveva fatto la sua comparsa su YouTube. Il comprensorio di Tijuana non è uno scenario insolito per ciò che concerne gli avvistamenti. Anche in questo 2019, come negli anni precedenti, vi sono stati numerosi casi corredati da immagini.