UFO SIGHTINGS – Immagini senza dubbio suggestive, ma non basta. Un avvistamento UFO, quello ipotizzato in un video presente da qualche anno su YouTube, che ha da sempre riscosso la curiosità e l’interesse degli appassionati.

Una testimonianza in immagini che mostrerebbe un presunto OVNI volare nei pressi di un aereo di linea. Lo scenario sarebbe, secondo le immagini che si notano nel filmato, quello della zona nei pressi dell’aeroporto di Tijuana.

Un mistero UFO in piena regola? Le variabili di natura convenzionale potrebbero essere molteplici: dal velivolo “standard” non riconoscibile ad un semplice riflesso della videocamera.

Tuttavia, il presunto oggetto non identificato offre l’impressione di essere qualcosa che “”.

Restano da stabilire le reali proporzioni tra l’aereo che sfreccia nel cielo ed il presunto “Unidentified Flying Object “. La zona di Tijuana, tradizionalmente, negli ultimi anni avrebbe fatto registrare numerosi, per quanto ipotetici, UFO Sightings.

Un enigma? Visionando il Video ognuno potrà farsi la propria personale opinione.

Scienza

Top

Avvistamento UFO,immagini ovni,Messico,Mistero UFO,ovni,Spazio UFO,SPAZIO UFO OVNI,Tijuana,ufo in volo,UFO Messico,UFO OVNI,UFO Sightings,UFO Tijuana,ufo video,ufo video messico,ufo video youtube,video ufo,video ufo avvistamento,video ufo youtube

UFO SIGHTINGS – Immagini senza dubbio suggestive, ma non basta. Un avvistamento UFO, quello ipotizzato in un video presente da qualche anno su YouTube, che ha da sempre riscosso la curiosità e l’interesse degli appassionati. Una testimonianza in immagini che mostrerebbe un presunto OVNI volare nei pressi di un aereo di linea. Lo scenario sarebbe, secondo le...