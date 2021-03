Un video impressionante di notte da una telecamera di sorveglianza ha catturato uno strano oggetto che volava basso e molto vicino a un animale. In un primo momento si osserva un cervo al pascolo davanti alla telecamera di sorveglianza e all’improvviso un oggetto non identificato gli passa accanto a velocità non molto elevata.

Analisi dell’avvistamento UFO catturato da una telecamera in Florida (Stati Uniti)

Se facciamo un confronto con le possibili proporzioni di questo oggetto, diremmo che è largo circa un metro, e l’eventuale area scura al centro dello strano oggetto è forse una finestra. La telecamera che ha catturato l’evento si trova a un metro e mezzo o 2 metri da terra, e la cosa più curiosa dell’evento è che il cervo non sembra essere minimamente interessato dal passaggio di questo oggetto volante non identificato. Pertanto, mostra che non emette alcun rumore, nessun suono che allerta l’animale. E un altro fatto curioso è che nemmeno un leggero vento (spostamento d’aria) ha suscitato l’attenzione del cervo.

