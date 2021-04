Strani "UFO in formazione" in Arizona causa preoccupazione in USA

Il fenomeno UFO è presente in tutti i media. L’argomento è ormai tutt’altro che tabù e sta ricevendo una copertura legittima dalle principali reti di notizie (almeno negli Stati Uniti). Di conseguenza, milioni di persone che guardano queste reti si stanno rendendo conto del fatto che ci sono oggetti che sono stati visti da molti osservatori. Ci sono molti di questi incidenti che sono stati “declassificati” in cui questi oggetti stanno eseguendo manovre che nessun aereo conosciuto è in grado di eseguire e, in molti casi, sembrano sfidare la nostra comprensione dell’aerodinamica e della fisica.

Senza dubbio, gli sforzi di molte persone “di alto livello” che appaiono su queste reti e stanno facendo un ottimo lavoro per portare credibilità all’argomento sono meravigliosi da vedere.

Ma una domanda importante è perché? Dopo un periodo così lungo in cui l’argomento è stato completamente ridicolizzato ed etichettato come una teoria, prendi improvvisamente la questione sul serio?

Il testimone che ha potuto registrare il video che ha fatto il giro del mondo, ha riferito di aver visto 4 luci intense sconosciute volare in formazione quadrata verso Yuma, in Arizona, pochi giorni fa. “Yuma Proving Grounds” esegue test militari, ma “non ho mai visto niente di simile nei 23 anni che ho vissuto in quella zona”, dice il protagonista della registrazione. Secondo lui, “sono scomparsi tutti nello stesso momento, il che significa che non sono né razzi né paracadutisti con luci a bordo”.

L'unica cosa che ha permesso al protagonista di vederli è stata l'incredibile quantità di luce che emettevano, come possiamo vedere nel video del resto. Cosa sono quelle luci sull'Arizona, UFO? O forse l'esercito sta testando qualche tecnologia segreta?