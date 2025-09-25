Tragico lutto nello sport: il giovane campione non ce l'ha fatta – postbreve.com

Il 21enne era scomparso da giorni, la famiglia aveva sporto denuncia. Il cadavere è stato scoperto sul ciglio di un’autostrada nello Stato di Sonora. Aperta un’indagine per chiarire le cause della morte.

Una tragedia scuote il mondo della boxe in Messico. È stato ritrovato senza vita il corpo di Jesus Ivan Mercado Cabrera, pugile di 21 anni, conosciuto con il soprannome di Rafaguita. Il cadavere è stato rinvenuto sul bordo di un’autostrada che conduce a San Luis Rio Colorado, nello Stato di Sonora, avvolto in una coperta e con del nastro adesivo sulle labbra.

La scomparsa e il macabro ritrovamento

Nei giorni precedenti al ritrovamento, i familiari di Mercado avevano denunciato la sua scomparsa. Le ricerche erano iniziate subito, finché alcune persone non hanno segnalato la presenza di un pacco abbandonato sul ciglio della strada. In realtà, all’interno della coperta c’era il corpo senza vita del giovane pugile, identificato in seguito grazie ai tatuaggi.

Originario di Ciudad Obregon, Mercado aveva intrapreso la carriera professionistica nella categoria dei pesi gallo, collezionando sette vittorie e nove sconfitte in sedici incontri. Nonostante i risultati altalenanti, il 21enne non aveva nascosto l’ambizione di migliorarsi e di raggiungere livelli più alti nel mondo della boxe. Aveva già programmato un nuovo match a Hermosillo, che però non si disputerà mai. La notizia del ritrovamento ha destato sgomento tra amici, colleghi e appassionati di pugilato, che ricordano il giovane atleta come determinato e desideroso di crescere sul ring.

Indagini aperte per chiarire le cause della morte

L’ufficio del Procuratore Generale dello Stato di Sonora ha annunciato l’apertura di un’indagine ufficiale. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza estrema, nonostante le modalità del ritrovamento abbiano fatto pensare subito a un episodio di natura criminale. Si attendono ora gli esiti dell’autopsia, che dovranno chiarire le cause esatte della morte. Le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli e non escludono nessuna pista. Il caso resta avvolto nel mistero, mentre il mondo della boxe piange la scomparsa prematura di un atleta giovanissimo, la cui carriera e la cui vita si sono interrotte bruscamente ai margini di una strada nello Stato di Sonora.