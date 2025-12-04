WhatsApp, prova subito la funzione che rivoluziona il tuo modo di chattare: come si attiva

Una nuova funzione cambia il modo in cui condividi ciò che vuoi dire su WhatsApp… ma pochi sanno davvero come attivarla.

WhatsApp continua a evolversi, avvicinandosi sempre di più all’esperienza dei social network e introducendo strumenti che rendono la comunicazione più immediata e personalizzata. Tra le novità più interessanti c’è una funzione che sta già attirando l’attenzione degli utenti: un sistema pensato per condividere piccoli aggiornamenti di testo visibili direttamente nel profilo e nelle chat. Una soluzione semplice, ma estremamente utile, che cambia il modo di presentarsi agli altri e permette di far sapere, senza inviare un messaggio, cosa si sta facendo o qual è il proprio stato d’animo.

Questa nuova funzione prende il nome di Informazioni, o About, e rappresenta un ritorno alle origini di WhatsApp, riproposto però con un aspetto moderno e un ruolo molto più centrale. Un’opzione che si integra perfettamente nel modo in cui oggi utilizziamo l’app, offrendo maggiore immediatezza e un pizzico di personalizzazione in più.

Come funziona e come attivarla

La sezione Informazioni permette di condividere un breve testo, arricchito eventualmente da emoticon, che viene mostrato ai contatti nelle aree più visibili dell’app: nella parte alta del profilo e persino all’interno delle chat. In questo modo chi ci scrive può leggere subito il nostro aggiornamento e capire al volo la situazione.

L’attivazione è molto semplice: basta entrare nelle impostazioni del proprio profilo WhatsApp e selezionare la voce dedicata alle Informazioni. Qui si può scrivere tutto ciò che si desidera comunicare: un promemoria, un pensiero veloce, oppure un messaggio utile per far capire quando si è impegnati e non si potrà rispondere tempestivamente.

Uno degli aspetti più apprezzati è la possibilità di impostare un timer. Il messaggio può infatti essere temporaneo, con una durata predefinita di 24 ore oppure personalizzabile. Una funzione perfetta per aggiornamenti veloci che non necessitano di rimanere online per troppo tempo.

A tutto questo si aggiunge il controllo sulla privacy: gli utenti possono scegliere esattamente chi può visualizzare il proprio aggiornamento, sfruttando le stesse impostazioni già presenti per foto profilo e Stati. Una combinazione che rende la funzione più flessibile e adatta a qualsiasi esigenza.

L’introduzione di Informazioni richiama dinamiche familiari a chi usa già app come Instagram, dove aggiornamenti testuali brevi possono comparire accanto al profilo privato dei messaggi diretti. WhatsApp rimane un’app di messaggistica, ma è evidente come stia integrando elementi tipici dei social, pur mantenendo ogni contenuto all’interno di uno spazio privato e controllato.

Una piccola novità, quindi, ma capace di arricchire l’esperienza di utilizzo in modo naturale e immediato. E ora che la funzione è ufficialmente disponibile, provarla è questione di pochi secondi.