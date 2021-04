Nuovo Ordine Mondiale? Celebrità promuovono "sigillo di salute e sicurezza" che costa migliaia di dollari

Mentre il mondo continua a combattere COVID-19 e la popolazione lotta per riprendere le sue attività, gli attori Robert De Niro e Michael B Jordan, così come le cantanti Jennifer López e Lady Gaga, tra le altre personalità, si sono uniti in una campagna pubblicitaria per promuovere un “sigillo di salute e sicurezza“.

“Se vuoi tornare nei tuoi posti preferiti ed essere sicuro che abbiano messo al primo posto la tua salute e sicurezza, cerca il sigillo di salute e sicurezza WELL“, dicono López e Jordan in un video che circola sul Web. De Niro sottolinea che se vedi il logo “WELL Health-Safety Rated” in una scuola, in un ufficio, in un negozio o in un ristorante, significa che per quella struttura “la tua salute e la tua sicurezza sono le più importanti”.

Il video include anche il fondatore dell’International Building Institute WELL (IWBI), Paul Scialla, responsabile di questa campagna pubblicitaria. Scialla, un ex partner della più grande banca di investimenti e titoli del mondo Goldman Sachs, afferma che il sigillo si basa su “anni di ricerca e input” di virologi, epidemiologi e professionisti sanitari

di spicco.

Affinché un edificio riceva questo sigillo, deve soddisfare almeno 15 dei 22 criteri stabiliti da IWBI, relativi alle procedure di pulizia e disinfezione, qualità dell’aria e dell’acqua, nonché risorse dei servizi sanitari, tra gli altri. Inoltre, l’ottenimento di tale designazione costa tra $ 2.730 e $ 12.600, a seconda delle dimensioni dell’edificio e del reddito dell’azienda. L’azienda rileva che migliaia di negozi negli Stati Uniti si sono già iscritti al suo programma e spera di spostare l’adozione del suo sigillo a livello globale.

Questa iniziativa ha fatto scattare l’allarme sui social network, dove alcuni utenti di Internet ritengono che sia un tentativo di imporre un “nuovo ordine mondiale“. Per quanto riguarda l’affermazione di Scialla secondo cui la consegna del sigillo si basa su anni di ricerche, un utente di Twitter ha messo in dubbio tale affermazione, perché la pandemia di coronavirus “è stata solo un anno, ma si stanno preparando per questo” da molto tempo.