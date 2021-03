Uovo-pigna in dono a Papa Francesco, opera ideata dallo stilista Diego Cortez

Il primo uovo di Pasqua al cioccolato di Modica IGP custodito all’interno di un uovo-pigna in ceramica di Caltagirone. È l’opera “Ovum Pine Nut” ideata e realizzata dallo stilista siciliano Diego Cortez. Sarà un dono per Papa Francesco.

Alta 1 metro e 40 cm e prodotta interamente a mano, l’opera di Cortez ha la forma della tipica pigna siciliana, ma al tempo stesso se ne allontana per le sue peculiarità. Al suo interno protegge il primo uovo di Pasqua al cioccolato di Modica IGP – lo certifica un bollino della Zecca dello Stato – primo e unico cioccolato al mondo a ricevere il marchio comunitario di origine. La preziosa opera è completata dal segno artistico, in oro zecchino, di un Cristo Risorto raffigurato con le mani alzate verso il cielo, che abbraccia e perdona l’Umanità.

L’uovo e la Pasqua sono per antonomasia i simboli della rinascita, di una nuova vita: in questa seconda Pasqua in tempo di pandemia il significato tradizionale della ricorrenza si accentua ancora di più: festa della speranza, momento di riflessione sulla limitatezza della vita terrena, desiderio di una vera rinascita che non resti circoscritta al singolo, ma che coinvolga l’intero genere umano, come lo stesso Papa Francesco ha più volto approfondito.

Ed è proprio alle riflessioni del Santo Padre che lo stilista Cortez si è ispirato: “Dall’idea di approfondire le radici nella nostra esistenza – spiega – nasce Ovum Pine Nut, simbolo di un nuovo rinascimento dopo il periodo pandemico che ha afflitto le nostre vite. Mi hanno ispirato le parole del Papa che ci ha invitato a lasciare l’Io individualista per il Noi bene comune, così ho ideato un particolare uovo cosmico, simbolo della nascita dell’Universo, germe di vita e oggi principio di un nuovo inizio dopo la pandemia da vivere insieme, racchiuso nella frase Io siamo Noi incisa alla base dell’opera”.

L’uovo-pigna diventa anche simbolo delle eccellenze siciliane nel mondo, sia in termini di materie prime utilizzate, la ceramica di Caltagirone e il cioccolato di Modica IGP, che in termini di maestranze: con Cortez, stilista apprezzato sulla scena internazionale, hanno infatit collaborato il maestro ceramista Maurizio Dell’Aquila e il maestro cioccolatiere Aldo Puglisi di Nacrè per la realizzazione dell’uovo di cioccolato che pesa 25 kg e per il quale sono stati utilizzati ingredienti pregiati come la massa di cacao monorigine Ecuador al 75% e zucchero italiano.

L’opera di Cortez si appresta a diventare un oggetto iconico di design: sul sito www.diegocortez.com è possibile ricevere il proprio Ovum Pine Nut a scelta tra cinque varianti di colore (bianco, nero, giallo, rosa e rosso). Ogni pezzo, alto 31 cm, è interamente realizzato a mano e contiene al suo interno un uovo di Pasqua al cioccolato di Modica IGP.