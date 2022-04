Le cartoline con i messaggi di Papa Francesco sono un’ottima maniera per inviare gli auguri di Buona Pasqua alle persone amate. Soprattutto se queste cartoline sono digitali e contengono alcune delle migliori frasi pasquali come quelle che vi proponiamo oggi.

Gli Auguri di Pasqua di Papa Francesco sono facili da scaricare, stampare, oppure meglio ancora inviare e condividere con amici e famiglia con Facebook, Instagram o Twitter. Papa Francesco continua ad essere molto amato dai suoi fedeli. Una passione che aumenta di giorno in giorno. Quale modo migliore allora per celebrare la Pasqua in internet se non con una delle sue cartoline digitali che riportano una frase d’amore, di speranza e fraternità?

E se proprio non volete inviare la foto del Papa, allora potrete sempre inviare frasi e sms di Pasqua da spedire gratis per fare gli auguri di Buona Pasqua.

Foto Cartoline Auguri Buona Pasqua Papa Francesco