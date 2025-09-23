Whatsapp: in arrivo una funzione importante – postbreve.com

WhatsApp:è in arrivo una funzione tanto attesa che rivoluziona il modo di usare l’app più scaricata. Ecco di che si tratta.

WhatsApp continua a potenziare le sue funzionalità per offrire agli utenti un’esperienza sempre più integrata e personalizzabile nei social network. Dopo aver introdotto la possibilità di aggiungere il profilo Instagram nelle informazioni di contatto, l’app di messaggistica istantanea di Meta sta sperimentando una nuova funzione che consente di inserire anche il link al proprio profilo Facebook.

Secondo le informazioni diffuse da WABetaInfo, portale di riferimento per le novità sulle app di Meta, la versione beta di WhatsApp per Android sta testando un’opzione che permette agli utenti di aggiungere un collegamento diretto al proprio profilo Facebook all’interno della schermata delle informazioni di contatto. Questa novità, attualmente in fase di sviluppo, sarà integrata in un prossimo aggiornamento dell’app.

L’elemento distintivo sarà un’icona di Facebook posta accanto al link del profilo, visibile agli utenti che visitano il contatto WhatsApp. In questo modo, sarà possibile accedere rapidamente e con un chiaro riferimento visivo alla pagina Facebook dell’interlocutore, migliorando la riconoscibilità e la connessione tra le piattaforme social. La funzione, simile a quella già attiva per Instagram, sarà completamente opzionale: chi non desidera condividere il proprio profilo Facebook potrà scegliere di non attivare questa opzione senza alcuna limitazione nell’uso quotidiano dell’app.

Un aspetto rilevante legato a questa innovazione è l’integrazione con l’Accounts Center di Meta, lo strumento che consente di gestire in modo centralizzato e sicuro gli account collegati tra Facebook, Instagram e WhatsApp. Attraverso questo centro, sarà possibile verificare l’autenticità del profilo Facebook condiviso, offrendo agli utenti un livello aggiuntivo di sicurezza e affidabilità nella condivisione delle informazioni.

Tuttavia, la verifica del profilo tramite l’Accounts Center resterà del tutto facoltativa. Gli utenti che preferiscono non sottoporre il proprio profilo a verifica potranno comunque inserire il link Facebook: in questo caso, il collegamento sarà accompagnato da un’icona generica e dall’URL completo, esattamente come avviene con i profili Instagram non verificati. Questa scelta garantisce la massima flessibilità e libertà nella gestione delle informazioni condivise su WhatsApp, senza imporre vincoli obbligatori.

Libertà di scelta per gli utenti

La nuova funzionalità non richiederà necessariamente il collegamento obbligatorio dell’account WhatsApp all’Accounts Center, aspetto che tutela la privacy e la libertà degli utenti. Sarà quindi possibile decidere autonomamente se e come collegare i propri profili social, mantenendo un pieno controllo sui dati condivisi attraverso l’app di messaggistica.

L’integrazione del link Facebook nelle informazioni di contatto va così ad aggiungersi agli strumenti già disponibili per personalizzare il proprio profilo WhatsApp, consolidando il ruolo dell’app come hub centrale per la comunicazione e la connessione digitale tra gli utenti. Questo aggiornamento appare in linea con la strategia di Meta di favorire una maggiore interoperabilità tra le sue piattaforme, offrendo al contempo soluzioni semplici e intuitive per migliorare l’esperienza social quotidiana.