L’UFO avvistato a Kumburgaz viene ancora oggi considerato l’avvistamento UFO con il miglior filmato della storia dell’ufologia. Di quando in quando questa storia torna alla ribalta in internet perchè qualcuno (come noi) ripesca questa storia marcandola come “questo UFO è vero” oppure “il migliore video UFO di sempre“. Effettivamente, vedendo queste immagini non possiamo non essere d’accordo.

L’autore del clamoroso filmato UFO avvenuto in Turchia è una guardia notturna e si chiama Yalcin Yalman. L’uomo ha registrado questi oggetti volanti non identificati più volte, la prima nel 2007, poi nel 2008 e ancora nel 2009 con l’ultimo avvistamento sul Mar di Marmara, vicino Instanbul.

Le riprese del signor Yalman completate con i suoi scatti fotografici sono stati analizzati da esperti, come il centro TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council della Turchia), i quali sono arrivati alla conclusione che l’UFO di Kumburgaz è reale, non è una bufala, e che non è stato usato alcun trucco. Le riprese sono genuine, punto.