UFO – Nel 2013 sono ormai diversi i governi che hanno operato una “disclosure” sul fenomeno UFO, seppur giudicata da alcuni addetti ai lavori solo parziale.

Avvistamenti Ovni, testimonianze, episodi misteriosi indagati dalle autorità: nessuna conferma diretta sull’esistenza di extraterrestri. Tuttavia il supporto nel registrare l’esistenza di una casistica e di una tematica radicata in ampi strati dell’opinione pubblica: qualunque sia l’origine, il fenomeno UFO è una realtà per milioni di persone nel mondo.

Il Cile, sul fronte degli UFO Sightings, in questi anni è stato un capofila ed un modello: grazie soprattutto al coraggio delle associazioni ufologiche locali ma anche di militari, tra i primi nella loro professione a mostrare documenti e prove di episodi inerenti gli avvistamenti UFO.

Tra questi il più famoso è senza dubbio il Generale Bermudez, due anni or sono ad un vertice internazionale in Arizona mostrò un clamoroso filmato di avvistamento OVNI in volo, nei pressi della base aerea di El Bosque.

Il video risale al 2013, tratto dal canale tematico YouTube di Open Minds Tv (Network multimediale statunitense tra i principali punti di riferimento internazionale della tematica UFO) uno speciale in immagini e approfondimenti sulla “disclosure” cilena.