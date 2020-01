UFO VIDEO MISTERO INSPIEGABILE – Volete provare un brivido da avvistamento UFO? Allora vi conviene guardare un video dell’evento Royal International Air Tattoo del 21 luglio 2002 e ancora presente su YouTube: fu oggetto di analisi anche da parte di numerosi ricercatori UFO.

Durante una manifestazione acrobatica, realizzata da aerei militari, si nota un oggetto volante non identificato irrompere nella skyline con un passaggio ad alta velocità. Ad occhio nudo il passaggio del presunto OVNI sembra impercettibile, tuttavia quando inizia l’analisi e si rallentano le immagini è possibile scorgerlo per una frazione di secondo.

Sono trascorsi molti anni da allora e tuttavia non si è ancora trovata una spiegazione comunemente condivisa tra i ricercatori che hanno analizzato questo filmato. Le sequenze del video su YouTube sono emozionanti. Un filmato che per certi versi, ricorda quello dell’avvistamento di Nazca di alcuni anni dopo. Anche in quel caso solo ad una attenta visione delle immagini fu possibile scorgere un oggetto volante non identificato.

Va sempre ricordato, in questi casi, che l’acronimo UFO presuppone solo la non identificazione di oggetti volanti. Non ammette, automaticamente, l’ipotesi di trovarsi di fronte ad un mezzo aereo alieno. Guarda il video e viene a commentarlo nella nostra pagina Facebook Spazio UFO.