UFO Sightings nello Spazio, una tematica per certi versi controversa anche nell’ambito di ricercatori e appassionati che si definiscono maggiormente possibilisti. Se da un lato in tanti si rifanno alla teoria dei detriti spaziali, o “Space Junk”, quel che è certo è che il numero di avvistamenti “OVNI” nei pressi della ISS (Stazione Spaziale Internazionale) sembra essere numericamente aumentato nel mese di agosto.

Presunti oggetti volanti non identificati che sono stati notati grazie alla mole di filmati, riguardanti la ISS, divulgati dalla stessa NASA. Ovviamente numerose immagini sono state estrapolate, divenendo in taluni casi video “virali” su YouTube. In particolare, a destare curiosità, le sequenze filmate del “Golden UFO”. In due giorni, la clip ha già totalizzato oltre centomila views. (VIDEO QUI).