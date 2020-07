Genoa Inter streaming gratis link. Genoa Inter daranno vita alle 19:30 di oggi sabato 25 luglio 2020 alla sfida per il 36° turno di Serie A. Nicola non avrà a disposizione lo squalificato Lerager e l’infortunato Romero. In difesa si giocano una maglia Goldaniga e Cristian Zapata, mentre a centrocampo dovrebbero essere confermati Behrami e Schone, con Iago Falque e Jagiello sugli esterni, in un 4-4-2 simile a quello schierato nel derby. In dubbio Sturaro in mediana e Sanabria davanti: si va verso la conferma della coppia d’attacco formata da Pandev e Pinamonti, con Favilli più indietro. Conte dovrebbe rilanciare Skriniar e Bastoni in difesa, out De Vrij infortunato: Ranocchia favorito su Godin per rimpiazzarlo. A centrocampo probabile il rientro di Brozovic al posto dello squalificato Barella. In attacco potrebbe rivedersi la coppia Lukaku- Lautaro Martinez. con Sanchez in panchina. Ballottaggio Eriksen-Borja Valero sulla trequarti.

Come vedere Genoa Inter in diretta tv.

Diretta Genoa Inter sui canali digitali di Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e anche su Sky Sport (canale 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Dove vedere Genoa Inter Streaming al posto di Rojadirecta.



Genoa Inter streaming gratis per tutti gli abbonati con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Diretta Genoa Inter Live: le probabili formazioni.

Genoa (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Criscito; Behrami, Schöne, Jagiello; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. Allenatore Nicola. Squalificati: Lerager. Indisponibili: Radovanovic, Romero, Sanabria, Sturaro.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: Barella. Indisponibili: De Vrij, Sensi, Vecino.