Genoa Juventus diretta streaming link. Si gioca alle 21:45 di oggi martedì 30 giugno 2020 per la 29a giornata di Serie A.

La capolista Juventus (69 punti dopo 28 partite e con 4 punti in più della Lazio) fa visita al Genoa a Marassi.I liguri infatti lottano nel vivo della zona retrocessione, contano 26 punti in classifica, uno solo di vantaggio sul Lecce terzultimo. I pluricampioni d’Italia in carica invece cercano i 3 punti dopo la facile vittoria casalinga sul Lecce, per mantenere a distanza la coriacea Lazio e l’imprevedibile Inter dell’ex bianconero Antonio Conte.

Dove vedere la partita Genoa Juventus in diretta tv.

La partita Genoa Juventus sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Sarà possibile vedere Genoa Juventus streaming online mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. In alternativa c’è anche l’opzione Now Tv, il servizio di streamng live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Genoa Juventus Formazioni.

Di seguito i possibili schieramenti iniziali:

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Iago, Pinamonti. Allenatore Nicola. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Criscito, Radovanovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira.