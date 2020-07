Torino Lazio streaming gratis link. Fischio d’inizio alle ore 19:30 di oggi martedì 30 giugno 2020. Torino Lazio è valida per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A: si gioca prima di Genoa-Juventus delle ore 21:45.

Nelle ultime 12 sfide contro la Lazio in Serie A il Torino ha vinto solamente 2 volte e ha sempre subito gol: nel parziale quattro pareggi e sei successi biancocelesti. Sono 64 le sfide tra Torino e Lazio in casa dei granata in Serie A: il bilancio si compone di 28 vittorie interne, 23 pareggi e 13 successi esterni. Dopo una serie di due pareggi e due sconfitte interne, il Torino ha vinto la sfida casalinga più recente in Serie A contro la Lazio (3-1 nel maggio 2019).

Come vedere Torino Lazio in diretta tv.

Diretta Torino Lazio con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Dove vedere Torino Lazio Streaming al posto di Rojadirecta.



Torino Lazio streaming gratis per tutti gli abbonati con SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Torino Lazio Formazioni.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore Longo. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Baselli, Zaza.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Luiz Felipe, Leiva, Lulic.