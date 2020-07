Lecce Lazio streaming gratis link. Si gioca martedì 7 luglio 2020 con inizio alle ore 19:30. Il Lecce di Fabio Liverani ospita la Lazio di Simone Inzaghi nella 31a giornata di Serie A. La recente sconfitta interna contro il Milan ha fatto scivolare la formazione biancoceleste a -7 dalla Juventus capolista, e ora dovrà guardarsi le spalle dal possibile recupero dell’Inter di Conte. Si gioca allo Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce e senza tifosi sugli spalti, per rispetto del protocollo adottato per contrastare la diffusione del Covid-19. Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Lecce Lazio streaming e tv.

Come vedere Lecce Lazio in diretta tv.

Diretta Lecce Lazio sui canali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere Lecce Lazio Streaming al posto di Rojadirecta.



La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Lecce Lazio streaming gratis per tutti gli abbonati con SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Lecce Lazio Formazioni.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Lucioni, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar. Allenatore Liverani. Squalificati: Tachtsidis. Indisponibili: Lapadula, Meccariello, Rossettini, Majer, Deiola, Dell’Orco.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, J Lukaku; Immobile, Caicedo. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Luiz Felipe, Lulic, Marusic, Correa.