Lazio Milan streaming gratis link. Si gioca sabato 4 luglio 2020 nello stadio Olimpico di Roma e in assenza di pubblico, come previsto dal protocollo adottato per contenere la pandemia da Coronavirus. Il fischio d’inizio della gara tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli è fissato alle ore 21:45. I biancocelesti continuano il loro inseguimento nella lotta Scudetto alla Juventus capolista impegnata nel Derby della Mole alle 17:15, mentre i rossoneri cercano un piazzamento utile per la qualificazione all’Europa League nella prossima stagione.

Come vedere Lazio Milan in diretta tv.

Diretta Lazio Milan con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Dove vedere Lazio Milan Streaming al posto di Rojadirecta.



La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Lazio Milan streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

La partita di calcio sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Lazio Milan Formazioni.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Milinkovic-Savic; Correa. Allenatore Inzaghi. Squalificati: Immobile, Caicedo. Indisponibili: Leiva, Luiz Felipe, Lulic, Marusic.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Duarte, Musacchio, Castillejo.