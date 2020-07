Juventus Torino streaming e diretta tv. Si gioca oggi sabato 4 luglio 2020 per la 30a giornata di campionato, il derby della Mole, che sarà il 150° in Serie A, ed è previsto per le ore 17:15. All’andata vinse la Juventus con il primo gol di De Ligt in bianconero giunto al 70′.

Nei 72 precedenti casalinghi in Serie A, la Juventus è in vantaggio con 37 vittorie, 20 pareggi e 15 affermazioni dei granata, la cui ultima vittoria sul campo della Vecchia Signora risale al lontano 9 aprile 1995 (1-2 in rimonta con doppietta di Rizzitelli). Da allora in 13 confronti sono arrivate 9 vittorie bianconere e 4 pareggi. In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Diretta Juventus Torino Streaming: ultime notizie formazioni.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore Moreno Longo. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Baselli.

Come vedere Juventus Torino Streaming e Diretta tv al posto di Rojadirecta.

Juventus Torino non sarà trasmessa in chiaro in diretta tv e Rojadirecta è illegale. Potete guardarla legalmente su ky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà disponibile in live streaming su Sky Go con laptop, pc, smartphone e tablet.

Tifosi e appassionati potranno assistere alla partita in diretta streaming anche attraverso Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che consente di vedere le partite della Serie A acquistando uno dei pacchetti proposti. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.