Cagliari-Milan Streaming Gratis prima di Lazio-Napoli Diretta TV. Sono le due partite che aprono la 19a giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata, e che si giocano rispettivamente alle ore 15 e alle ore 18 di oggi sabato 11 gennaio 2012. Il Cagliari di Rolando Maran sfida in casa il Milan di Stefano Pioli nel primo anticipo. La gara mette in palio punti pesanti per la zona europea: i sardi, rivelazione della prima parte del torneo, sono sesti in classifica con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, il Diavolo insegue a distanza all’11° posto, a pari merito con il Verona, con 22 punti e un cammino di 6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. La Lazio di Simone Inzaghi sfida il Napoli di Gennaro Gattuso nel secondo anticipo di oggi.

Dove vedere Diretta Cagliari-Milan Streaming prima di Lazio-Napoli.

I capitolini sono terzi in classifica con 39 punti, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, e hanno ancora da recuperare la gara contro il Verona, i partenopei si trovano invece in 8ª posizione assieme al Torino a quota 24 punti, con un cammino di 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.

Cagliari-Milan e Lazio-Napoli in diretta tv sul digitale di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). le due partite non vengono trasmesse in chiaro, nemmeno su TV8 o DAZN. Gli abbonati potranno avere la possibilità di vederle in streaming gratis con Sky Go su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari. Pre-partita, post partita e highlights visibili su Sky tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.