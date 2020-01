Inter Atalanta streaming e diretta tv. Si gioca oggi sabato 11 gennaio 2020 alle ore 20:45 italiane Inter Atalanta per la 19a giornata di Serie A. Nell’ultimo turno del girone d’andata, l’Inter di Antonio Conte sfida l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel derby lombardo. L’Inter divide la vetta della classifica con la Juventus a quota 45 punti, con un cammino di 14 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. L’Atalanta sono quinti in graduatoria con 34 punti, frutto di 10 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Inter Atalanta in tv e in diretta streaming.

Dove vedere Inter Atalanta streaming e diretta tv.

Inter Atalanta in diretta tv sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Gli abbonati DAZN potranno seguire la sfida inanche sui loro pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android.

Pre partita, post partita e highlights visibili su Sky tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Inter Atalanta e ultime notizie.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini , Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. Allenatore Gasparini.

Inter e Atalanta è un derby lombardo dove il bilancio nettamente favorevole all’Inter nei 58 precedenti giocati in casa in Serie A, con 40 vittorie, 9 pareggi e 9 affermazioni atalantine. Nelle ultime 5 sfide al Meazza, i padroni di casa hanno subito una sola rete totalizzando 4 successi e un pareggio. L’Atalanta ha guadagnato 34 punti dopo 18 partite, stabilendo il proprio record in Serie A. Inoltre, contando sempre i tre punti a vittoria, non ha mai guadagnato più di 35 punti in un girone di andata nel massimo campionato (2016/17). L’Inter è la squadra che è rimasta in vantaggio per più minuti in questo campionato: 846, almeno 263 più di ogni altra squadra.