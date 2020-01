Roma Juventus streaming e diretta tv. Si gioca alle ore 20:45 di oggi domenica 12 gennaio 2020 per la 18a giornata di campionato, ultimo turno del girone di andata. La Roma ha vinto l’ultima sfida contro la Juventus in Serie A con Florenzi e Dzeko che hanno regalato un dispiacere allora tecnico Allegri. Non ottiene due successi di fila nella competizione contro i bianconeri dal 1995. Quarta in classifica con 35 punti (momentaneamente raggiunta dall’Atalanta), la Roma riceve all’Olimpico la Juventus di Sarri. Vincendo questa sera la Juventus potrebbe scavalcare l’Inter di Conte in graduatoria, vincendo così il fittizio titolo di campione d’inverno. Insomma, è veramente tutto pronto per vedere Roma Juventus Streaming.

Diretta Roma Juventus Streaming: ultime notizie formazioni.

Roma (3-4-1-2): Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini; Zaniolo Dzeko. Allenatore Fonseca. Indisponibili: Zappacosta, Cristante, Pastore, Santon, Kluivert, Mkhitaryan. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Indisponibili: Chiellini, Khedira. Squalificati: Bentancur.

Come vedere Roma Juventus in streaming e in diretta tv.

Roma Juventus in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta è illegale. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). La partita sarà disponibile in live streaming su Sky Go con laptop, pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.