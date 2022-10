Tutto è iniziato quando un pallone è tornato da un volo ad alta quota alcuni anni fa coperto di forme di vita microscopiche che sembravano non provenire da questo mondo e ha riacceso il dibattito sul fatto che la nostra vita sulla Terra sia iniziata qui o davvero da qualche altra parte.

Alcuni scienziati hanno sostenuto che la vita abbia avuto origine su Marte, a causa di un minerale trovato nei meteoriti marziani, un concetto cruciale per la genesi della vita. Un altro esperimento ha mostrato che gli amminoacidi potrebbero essere arrivati ​​con impatti cometari, suggerendo che la vita potrebbe essere abbastanza diffusa e non solo nel sistema solare.

Ma un libro dell’ambientalista statunitense Ellis Silver, “Humans are not from Earth” (Gli umani non vengono dalla Terra), sostiene che gli esseri umani potrebbero benissimo non provenire dalla Terra. Silver offre argomentazioni, basate sulla fisiologia umana, che suggeriscono che non ci siamo evoluti insieme ad altre forme di vita sulla Terra, ma piuttosto siamo venuti da altrove, portati qui dagli alieni solo poche decine di migliaia di anni fa.

Ellis Silver, un ambientalista che sta attualmente lavorando per ripulire i rifiuti di plastica dal Pacifico, afferma che il suo libro ha lo scopo di accendere il dibattito e si basa su un lavoro scientifico sulla differenza tra esseri umani e altri animali.

“La Terra soddisfa all’incirca i nostri bisogni come specie, ma forse non così intensamente come chiunque ci abbia portato qui inizialmente”, ha detto Silver in un’intervista a Yahoo News. “Le lucertole possono crogiolarsi al sole per tutto il tempo che vogliono, e molte di loro lo fanno. Possiamo farla franca solo per una o due settimane, ma giorno dopo giorno sotto il sole? Dimenticalo”. “È come stare sdraiati sull’autostrada e aspettare che l’autobus ti colpisca, siamo abbagliati dal sole, il che è anche strano, la maggior parte degli animali non lo è”.

Silver sostiene che alcune malattie croniche che colpiscono la razza umana (come i problemi alla schiena) potrebbero essere un segno che ci siamo evoluti in un mondo con minore gravità. Silver indica altri tratti umani unici, come il fatto che le teste dei bambini sono così grandi che le donne hanno difficoltà a partorire e, in passato, questo era spesso fatale per la madre, il bambino o entrambi.

“Nessun’altra specie veramente autoctona su questo pianeta ha questo problema”, dice. L’argento indica anche i 223 geni ‘extra’ nell’uomo, che non si trovano in nessun’altra specie, e la mancanza di un “anello mancante” fossile.

“Infatti, se riesci a trovare una sola persona che sia al 100% in forma e in salute e non soffra di alcuna condizione o disturbo (magari nascosto o non denunciato) sarei estremamente sorpreso, non sono riuscito a trovare nessuno”.

Afferma anche che la razza umana ha difetti che ci contrassegnano come forse “non di questo mondo”. “Siamo tutti malati cronici”, dice Silver.

“Penso che molti dei nostri problemi derivino dal semplice fatto che i nostri orologi interni si sono evoluti per aspettarsi un giorno di 25 ore (questo è stato dimostrato dai ricercatori del sonno), ma il giorno della Terra è di sole 24 ore”. “Questa non è una condizione moderna, gli stessi fattori possono essere fatti risalire alla storia umana sulla Terra”.

Silver non suggerisce una risposta, ma piuttosto una possibilità che i primi pre-umani come Homo Erectus siano stati incrociati con altre specie. Suggerisce anche diverse possibili origini, incluso il sistema stellare più vicino al sole, Alpha Centauri.

“L’umanità è presumibilmente la specie più sviluppata del pianeta, eppure è incredibilmente inadeguata e mal equipaggiata per l’ambiente terrestre: danni causati dalla luce solare, una forte avversione ai cibi naturali (crudi), tassi ridicolmente alti di malattie croniche e di più”.

“Inoltre, c’è una sensazione prevalente tra molte persone che non appartengono a qui o che qualcosa ‘non va’. Ciò suggerisce che (almeno per me) l’umanità potrebbe essersi evoluta su un pianeta diverso e potrebbe essere stata portata qui come una specie altamente sviluppata”.

“Una ragione per questo – discute nel suo libro – è che la Terra potrebbe essere un pianeta prigione, dal momento che sembra che siamo una specie naturalmente violenta, e siamo qui per imparare a comportarci”. “Il libro Humans are not from Earth è stato pubblicato principalmente per valutare la reazione del lettore e provocare il pensiero, specialmente tra coloro che potrebbero non aver considerato una tale possibilità prima”.

L’affermazione che i batteri provenissero dallo spazio ha anche suscitato polemiche, facendo rivivere l’idea di ‘panspermia‘, dove la vita sulla Terra avrebbe potuto ‘impollinare’ altri pianeti vicini.

“Probabilmente c’è del vero nel rapporto che si trovano cose curiose nell’atmosfera”, ha detto Chris McKay, un astrobiologo della NASA. “Il salto alla conclusione che questa è vita extraterrestre è un enorme salto e richiederebbe prove straordinarie”. Il professor Wainwright e i suoi colleghi dell’Università di Sheffield mirano a svolgere ulteriori test.

“In assenza di un meccanismo mediante il quale particelle di grandi dimensioni come queste potrebbero essere trasportate nella stratosfera, possiamo solo concludere che le entità biologiche hanno avuto origine dallo spazio”, ha aggiunto Wainwright:

“La nostra conclusione, quindi, è che la vita arriva continuamente sulla Terra dallo spazio, la vita non è limitata a questo pianeta e quasi certamente non ha avuto origine qui’.

L’idea più radicale di Silver è presentata come controversa, intesa a ispirare argomentazioni. “La reazione iniziale è stata positiva, anche se un recensore ha pensato che fosse una parodia, mentre altri hanno trovato lo stile di scrittura troppo dittatoriale”, ammette.

Le simulazioni sui supercomputer del Lawrence Livermore National Laboratory negli Stati Uniti hanno scoperto che gli amminoacidi, i mattoni della vita, potrebbero aver raggiunto la Terra tramite le comete. Ciò suggerisce che la vita potrebbe essere trovata altrove nel nostro sistema solare, o anche oltre.

Nir Goldman suggerisce che semplici molecole trovate nelle comete (come acqua, ammoniaca e anidride carbonica) potrebbero aver fornito la materia prima e l’impatto con la Terra primordiale potrebbe aver ‘attivato’ una reazione prebiotica.

Una serie di esperimenti in cui i proiettili sono stati lanciati contro una cometa con miscele di ghiaccio hanno formato aminoacidi (i mattoni della vita). “Questi risultati confermano le nostre precedenti previsioni sulla sintesi dell’impatto del materiale prebiotico, in cui l’impatto stesso può produrre composti in grado di produrre composti vitali”, ha affermato Goldman.

“Questi risultati rappresentano un importante passo avanti nella nostra comprensione dell’origine degli elementi costitutivi della vita. E aumenta le possibilità che la vita abbia origine e si diffonda in tutto il nostro sistema solare”, ha detto Goldman.

Sebbene Silver voglia sollevare la questione se gli esseri umani siano arrivati ​​separatamente, “recenti rapporti scientifici suggeriscono che la vita stessa potrebbe non provenire dalla Terra, ma potrebbe essere arrivata qui su meteoriti o comete”. “Questa forma primitiva di vita si è poi evoluta nel corso di milioni di anni in ciò che troviamo oggi sulla Terra”.

“La mia tesi – dice Silver – propone che l’umanità non si sia evoluta da quel particolare ceppo di vita, ma invece si sia evoluta altrove ed è stata trasportata sulla Terra (come Homo sapiens completamente evoluto) tra 60.000 e 200.000 anni fa, per quanto detto sopra”.