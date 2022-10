Sempre più aziende decidono di riferirsi alla pratica e conveniente formula del noleggio, specie in città come Bergamo, ricca di industrie di ogni genere ma anche di turismo.

Le esigenze sono svariate e si può avere necessità di un furgone più ampio dove trasportare materiale o suppellettili per un trasloco o del più semplice camion con cassone ribaltabile magari per esigenze legate all’agricoltura o ai restauri.

In ogni caso, richiedere un servizio di Noleggio furgoni a Bergamo è molto semplice grazie a realtà specializzate come Giffi Noleggi, che opera su gran parte del territorio nazionale ed è un punto di riferimento per aziende e privati che hanno bisogno di veicoli commerciali di qualità.

I modelli di furgone più richiesti per il noleggio

Il furgone centinato con portata fino a una tonnellata e mezzo consente ad aziende agricole, di traslochi, nonché a molteplici realtà industriali di una città complessa e variegata come Bergamo di adempiere a ogni sorta di compiti. Il trasporto su questi camion viene reso più semplice da cinghie interne per sostenere oggetti pesanti e ingombranti, ma anche da pareti rinforzate e da pedane idrauliche che consentono di agevolare tutte le operazioni di carico e scarico.

Fondamentale è anche la presenza di sufficienteper trasportare fino a 3 passeggeri incluso il guidatore.

Per necessità meno impegnative si può ricorrere ai furgoni minivan o di media misura, che comunque consentono di stipare merci e materiali in oltre 6 metri di profondità totale. I portelloni laterali scorrevoli non necessitano di spazio supplementare per l’apertura e se si necessita un ambiente refrigerato per gli alimenti freschi o surgelati si può richiedere un mezzo con box isotermici frigo. Da 0 a -4 gradi possono trasportare generi da frigorifero, mentre per i surgelati c’è anche la possibilità di mezzi che arrivano a temperature fino a -20.

Giardinaggio, agricoltura, ristrutturazioni e opere manutentive sono solo alcune delle categorie aziendali che possono invece necessitare di un furgone con cassone aperto: questi mezzi, di dimensioni meno importanti ma comunque spaziosi nella parte posteriore, consentono persino lo sverso di materiale se il cassone si presenta ribaltabile, e la movimentazione di elementi più pesanti e ingombranti se completati da una gru.

Infine, non può mancare il classico furgone a più posti per trasportare personale a convegni, fiere e meeting anche per lunghe tratte: qui si può viaggiare comodamente grazie a sedili ribaltabili, spazi sufficienti per i bagagli e persino prese di ricarica per il cellulare.

Perché affidarsi ad un servizio di noleggio furgoni

Chi decide di noleggiare un furgone sa che le esigenze aziendali non sono sempre le medesime, sia come tempi che come carico: una ditta di nolo, in effetti, può fornire uno o anche più veicoli diversi a seconda del tipo di lavoro del momento. Durante l’anno, infatti, si può avere necessità di movimentare grandi quantità di merci e materiali per uno o due mesi, ma magari si possono avere carichi più modesti dopo. In ogni caso, la ditta fornitrice avrà sempre l’onere di offrire mezzi che siano assicurati, provvisti di Bollo obbligatorio e anche in regola con le manutenzioni ordinarie.

In effetti, dal punto di vista meccanico, ogni furgone sarà controllato minuziosamente sia al rientro che prima di essere noleggiato e ciò rappresenta una sicurezza maggiore per l’azienda stessa, che avrà sempre e solo veicoli pronti all’uso e altamente performanti.

Gli optional ai quali occorre prestare sempre attenzione possono andare dalla presenza di sensori di parcheggio a quella di airbag anche dal lato del passeggero: di certo, sui mezzi più moderni non mancheranno alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, ABS, ESC, connessione bluetooth e radio all’interno dell’abitacolo.