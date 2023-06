Per poter godere appieno della propria casa e dei propri spazi è necessario disporre del giusto livello di sicurezza e di privacy.

Ci sono tanti modi diversi per poter ottenere questo obiettivo: il migliore è quello che prevede l’installazione di recinzioni, cancelli o cancellate. Ovviamente la scelta del sistema di protezione non può essere lasciata al caso, visto che al di là dell’aspetto funzionale si deve tenere conto anche del fattore estetico.

Questo significa che quando si decide di munirsi di un sistema di sicurezza domestica è opportuno tenere conto di alcuni aspetti. Prima di tutto bisogna avere bene in mente quali sono le proprie esigenze, poi, sulla base di queste e sulla valutazione di alcuni parametri funzionali ed estetici, si potrà individuare il tipo di recinzione più adatta.

Privacy e sicurezza domestica con le recinzioni

Chi ha la necessità di proteggere la propria casa, terreni o fabbricati può rivolgersi a Reti Rusconi, che da oltre 60 anni rappresenta un punto di riferimento nella progettazione e nella realizzazione di recinzioni, cancelli e cancellate adatti ad ogni situazione.

Solitamente chi sceglie di affidare la sicurezza domestica all’installazione di queste strutture ricerca:

, perché si crea una barriera che impedisce le intrusioni di soggetti indesiderati e che permette di evitare incidenti di vario tipo; Una maggiore privacy, che consente di godersi al meglio i propri spazi, senza avere addosso sguardi indiscreti.

A questi si aggiungono altri vantaggi quali il miglioramento a livello estetico ed il possibile aumento del valore della proprietà.

Caratteristiche delle varie tipologie di recinzioni

Le recinzioni sono un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di una protezione resistente, ma anche gradevole dal punto di vista estetico. Ne esistono diverse tipologie, ma le recinzioni a rete sono forse le più conosciute e si suddividono a loro volta in due categorie a seconda del tipo di rete utilizzata.

Le reti a maglia sciolta sono quelle che garantiscono la massima flessibilità; quindi, si adeguano anche in terreni non regolari, ma sono anche elastiche ed hanno una buona resistenza. Le reti elettrosaldate, invece, sono più resistenti e rigide; quindi, si installano meglio su superfici pianeggianti.

Ci sono poi le recinzioni a pannello, costituite, appunto, da panelli modulari che possono avere diverse caratteristiche sia in termini estetici che in termini di dimensioni. I fili della rete dei pannelli sono più spessi rispetto a quelli delle tradizionali recinzioni a rete; dunque, permettono di creare strutture resistenti e robuste.

Gli interassi possono essere tagliati in base alle necessità specifiche; quindi, si possono realizzare recinzioni personalizzate con un buon impatto estetico che ben si adatta sia a contesti rurali che ad ambiti residenziali ed industriali.

Cancellate e cancelli per proteggere e dare eleganza alla casa

Un contributo importante alla salvaguardia dell’abitazione arriva anche dalle cancellate e dai cancelli.

Le cancellate permettono di creare una barriera molto robusta e solida, ma si tratta anche della soluzione che va ad influire di più a livello architettonico. Per questo, al di là dell’aspetto sicurezza, si deve dare un maggiore peso anche al fattore estetico. Una bella cancellata, meglio se creata su misura, può portare stile ed eleganza (e valore) ad ogni tipo di proprietà.

Il cancello può essere considerato come il biglietto da visita di una casa o di un edificio: è la prima cosa che vede chi vi deve entrare, quindi è importante che venga realizzato con la massima cura e con i migliori materiali.

Reti Rusconi propone un’ampia scelta di modelli, sia per i cancelli per il passaggio pedonale che per quelli per il passaggio carraio, e crea anche progetti su misura per installare cancelli personalizzati perfettamente integrati con l’ambiente che li circondano.