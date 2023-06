La Risonanza Schumann è qualcosa di normale che è presente sulla Terra fin dalla sua formazione, e che è stato utilizzato per studiare aspetti del pianeta e dello spazio. La sua importanza negli ultimi tempi è dovuta al suo aumento, il quale potrebbe avere alcuni impatti negativi sugli esseri viventi altamente sensibili. Ma andiamo per parti spiegando ciò che implica questo fenomeno, che molti scienziati hanno catalogato come la “voce” o i “battiti” della Terra.

Cos’è la Risonanza Schumann?

Si chiama Risonanza Schumann l’insieme di picchi nella “frequenza estremamente bassa” o ELF (per le sue sigle in inglese) dello spettro elettromagnetico della Terra.

La Risonanza Schumann si verifica tra la superficie terrestre e l’ionosfera (tra i 90 e i 500 km di altezza), dove si verifica una guida d’onda, come un frequenzimetro o uno spettrometro gigante.

Questo fenomeno è stato scoperto da Winfried Otto Schumann (1888-1974), che ne ha dato la sua esistenza attraverso un modello matematico nel 1952.

Nikola Tesla fu il primo a osservarlo come tale, mentre la sua prima rappresentazione fu data nel 1960 da Martin Balser e Charles Wagner.

Come funziona la Risonanza Schumann?

La Risonanza Schumann avviene perché le dimensioni della Terra fanno sì che questa guida d’onda agisca come cavità risonante per le onde elettromagnetiche nella banda ELF.

Un effetto di rimbalzo, in parole più semplici, da cui questi hanno i loro picchi più alti nel cielo terrestre, dando la menzionata Risonanza Schumann.

Questa cavità reagisce in modo naturale ai fulmini; anche se l’avanzamento tecnologico ha avuto un impatto sul fenomeno, con conseguenti effetti sulle reti di trasmissione elettrica.

Principalmente in luoghi dove si utilizza corrente alternata a 60 Hz, il che fa sì che la risonanza abbia picchi variabili, se confrontata con le zone dove la tecnologia è scarsa.

La frequenza più bassa della risonanza di Schumann si trova a 7,83 Hz, mentre i punti più alti possono arrivare fino ai kilohertz.

A cosa serve la Risonanza Schumann?

La Risonanza Schumann è stata di vitale importanza in diversi aspetti dello sviluppo umano, uno dei quali è il monitoraggio del clima analizzando le variabili dei suoi picchi.

Come abbiamo già detto, la Risonanza Schumann reagisce ai fulmini, quindi si possono rilevare tempeste e persino prevedere la loro formazione attraverso queste variabili.

Inoltre, Nikola Tesla ha usato la risonanza per formare il suo schema per la trasmissione di energia e comunicazioni wireless; che avrebbe dato come risultato le telecomunicazioni moderne.

Se questo non fosse sufficiente, gli astronomi la esaminano costantemente per studiare il Sole, poiché l’astro crea anche notevoli effetti sui picchi, che indicano diverse cose dell’astro.

La Risonanza Schumann può influire sull’essere umano?

La Risonanza Schumann può avere effetti sull’essere umano, poiché questo è suscettibile alle frequenze d’onda di ogni tipo, sia alte che basse come le ELF.

Le variazioni nella Risonanza Schumann possono causare:

mal di testa,

vertigini,

mal di schiena,

mal di stomaco,

fotofobia

Inoltre, può provocare un effetto sulla percezione del tempo, facendo sentire i giorni più corti, dove in realtà si vivrebbero 16 ore, contro le 24 imposte artificialmente.