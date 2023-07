Il tema sulla Risonanza Schumann è stato già affrontato qui in passato: la frequenza elettromagnetica della Terra ha subito cambiamenti negli ultimi anni, che hanno comportato alterazioni nel comportamento umano. Gli internauti, che oggi utilizzano anche TikTok, sostengono che questa modifica è correlata a una previsione o ipotesi fatta da Nikola Tesla più di 100 anni fa.

Nel 1905, l’inventore serbo ha osservato le prime scoperte sulle correnti elettriche nel nostro pianeta e ha lasciato aperta la possibilità che la frequenza potesse subire variazioni. Tuttavia, è stato nel 1950 che il fisico tedesco Winfried Schumann ha proposto un modello matematico che postulava l’esistenza di una risonanza elettromagnetica tra la superficie terrestre e l’ionosfera, conosciuta come Risonanza di Schumann.

La risonanza di Schumann è un insieme di frequenze delle onde elettromagnetiche che esistono tra la superficie terrestre e l’ionosfera. Queste frequenze principali includono approssimativamente 7,83, 14,3, 20,8, 27,3 e 33,8 hertz (Hz), con la più comune di 7,83 Hz, conosciuta come Frequenza di Schumann.

Queste frequenze sono generate principalmente dalle scariche elettriche nell’atmosfera, come i fulmini e le tempeste.

Questesi propagano attraverso la cavità formata e danno luogo a un fenomeno chiamato Risonanza di Schumann.

La Risonanza di Schumann ha rilevanza nella scienza, specialmente nell’area della climatologia. Inoltre, negli ultimi anni, si è speculato sui suoi possibili effetti sugli esseri umani, suggerendo che potrebbe influenzare la sincronizzazione dei nostri ritmi biologici.

Cosa sta succedendo a questa risonanza?

Qualche anno fa è stato dimostrato che le onde della Risonanza di Schumann vibrano a una frequenza di 7,8 Hz al secondo, che corrisponde alle onde cerebrali degli esseri umani. Tuttavia, a partire dal 2015 si è osservato un aumento in questa frequenza, rompendo così il modello che era stato mantenuto per centinaia di anni.

Come influisce sugli esseri umani?

Gli esperti sostengono che la Risonanza di Schumann può influenzare gli esseri umani. Alcuni sintomi associati a questo fenomeno sono:

Dolori articolari

Mal di testa

Dolori muscolari

Dolori allo stomaco

Fotofobia

Affaticamento e/o stanchezza

Pressione sanguigna

Disturbi del sonno

Alterazioni nella percezione del tempo

Sincronizzazione degli emisferi cerebrali

È importante tenere presente che questi effetti non sono scientificamente comprovati e che l’influenza della Risonanza di Schumann sulla salute umana rimane un argomento di ricerca.

Risonanza di Schumann: potrebbe aiutarci a fare il salto quantico?

Alcuni utenti sostengono che l’aumento della vibrazione della Risonanza di Schumann potrebbe portare a un “salto quantico“.

Secondo i sostenitori di questa idea, l’aumento della Risonanza di Schumann è correlato a un effetto chiamato “Terra-Aria-Ionosfera”, che coinvolge direzioni perpendicolari di vibrazioni, spiegate attraverso la Metafisica Quantistica.

Per centinaia di anni, la Risonanza di Schumann è rimasta a 7,8 Hz, che corrispondeva al periodo di 24 ore necessario al nostro pianeta per ruotare sul suo asse.

Tuttavia, si sostiene che sia aumentata a 12 Hz, che si traduce in un totale di 16 ore in un tempo non lineare, il che potrebbe dare la sensazione che il tempo passi più velocemente nella nostra percezione.