Le civiltà antiche avevano molta più conoscenza di quanto avessimo pensato per tutto questo tempo. La prova di ciò è una mappa stellare che è stata trovata in un osso di mammut, 30.000 anni. Secondo quanto riportato nelle pagine web del sito Anomalien, non molto tempo fa, è arrivata la notizia di un’intrigante scoperta fatta nel 1928 dal professore di storia sovietico Anatoly Stolbunov.

In una delle grotte vicino a Simferopoli, scoprì le ossa di un mammut. Come risultato delle indagini, si è scoperto che erano rimasti nelle profondità della grotta per 30.000 anni. Ma la cosa più sorprendente è che l’osso della scapola è stato lucidato e ad esso è stato applicato un motivo composto da simboli e punti.

Una mappa stellare nell’osso di un mammut

Gli scienziati si sono chiesti a lungo cosa questo potesse significare. Ma poi l’astrofisico Chernov ha visto il disegno e ha detto che si trattava di una mappa del cielo stellato o di una mappa stellare: 16 costellazioni dell’emisfero settentrionale e 102 stelle, alcune delle quali scoperte di recente.

Anatoly Stolbunov ha realizzato diversi schizzi di immagini e li ha inviati ai suoi amici. Voleva davvero provare, come diceva lui, “a risolvere l’enigma posto dai Cro-Magnon “.

Non molto tempo fa, gli scienziati hanno inserito una copia dello schizzo in un computer e hanno osservato come il modello del cielo stellato fosse cambiato nel corso di così tanti anni, consentendo agli astrofisici di confermare che il cielo era esattamente così 30.000 anni fa.

Quasi tutte le stelle nell’immagine esistono ancora, ma possono essere viste solo con i telescopi. Allora come potevano gli antichi scolpire una mappa del genere sulle ossa dei mammut? Inoltre, nella grotta di Chersones (questo è il nome della grotta dove sono state trovate le ossa), Stolbunov ha scoperto una dozzina di pitture rupestri raffiguranti due tipi di persone: Cro-Magnon e Neanderthal, che, contrariamente alle supposizioni scientifiche, hanno confermato che questi due tipi di persone potrebbero esistere contemporaneamente.

Più avanzato di quanto si pensasse. Sulla base di questi dipinti, possiamo concludere che i Cro-Magnon pescavano, sviluppavano l’agricoltura e il bestiame, mentre i Neanderthal cacciavano e si radunavano. Convivevano tra loro.

L’organizzatore della spedizione Anatoly Stolbunov osserva che i defunti Neanderthal e i primi Cro-Magnon comunicavano con un linguaggio dei segni simile. Grazie a ciò si effettuava lo scambio di prodotti e oggetti domestici. E i bambini di entrambe le nazioni giocavano insieme.

Questa affermazione cambia completamente il quadro della percezione del mondo antico. Tuttavia, la scoperta del 1928 fu accolta con freddezza dagli accademici. E durante gli anni della guerra, la maggior parte delle grotte furono fatte saltare in aria durante i combattimenti. Pertanto, i parenti di Stolbunov non riuscirono nemmeno a trovare tracce della scoperta della sua spedizione.

Ma nel 1928, la scienza ufficiale diffidava dei manufatti trovati dal denigratorio chiamato “semplice maestro”. Cercando di proteggere le sue scoperte, Stolbunov voleva pubblicarle sui media, ma le autorità, insieme alla comunità scientifica, si opposero e inviarono la “sensazione archeologica” presumibilmente per studio a Novosibirsk. In questo si sono perse tracce di antichi manufatti. Nessuno sa dove sia oggi questo manufatto “scomodo” per tutti. Si suggerisce che sia stato nascosto negli archivi del museo o semplicemente distrutto… Una parte importante della storia è stata archiviata o persa per sempre.

Cosa ne pensi? Vieni a commentare la notizia nella nostra pagina ufficiale Spazio UFO su Facebook!