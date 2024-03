La Luna è stata un oggetto di fissazione permanente per l’umanità fin dall’inizio della razza umana. Non è per niente che l’Agenzia Spaziale della NASA ha fissato il ritorno su questa stella come uno dei suoi obiettivi più importanti e ambiziosi. Ma esiste una teoria inconcepibile che solleva la possibilità che questo satellite sia in realtà una nave aliena. Oggi vi presentiamo la teoria Vasin-Shcherbakov.

La Luna, fin dagli albori dell’astronomia, ha praticamente concepito questo oggetto come il nostro satellite naturale. Determinando attraverso vari metodi scientifici il suo intervento in vari fenomeni del nostro pianeta e dello stesso Sistema Solare, come la sua influenza sulle maree, i suoi misteriosi crateri e la sua costante presenza nel cielo notturno.

È così che da secoli, anzi millenni, la Luna ispira miti, leggende e infinite domande. Ma tra gli aspetti più intriganti troviamo la teoria Vasin-Shcherbakov, una proposta che sfida la visione convenzionale della Luna e la trasforma in qualcosa di molto più, peculiare, potremmo dire.

Ciò che condivideremo con voi oggi è in gran parte un pezzo di storia antica che potrebbe essere considerato materiale per una storia di fantascienza. Ma in realtà all’epoca si trattava di un approccio di genuina preoccupazione scientifica.

La teoria Vasin-Shcherbakov sulla Luna di origine aliena e artificiale

Nel 1970, gli ingegneri sovietici Alexander Shcherbakov e Mikhail Vasin pubblicarono un articolo sulla rivista relativamente nota Sputnik (tramite la Biblioteca delle Pleiadi) dal titolo “Is the Moon the Creation of Intelligence?” (È la Luna la creazione dell’intelligenza?) che ha scosso le fondamenta della scienza spaziale.

Nell’articolo, entrambi gli autori proponevano che la Luna non fosse una formazione naturale come il resto dei corpi che compongono il nostro Sistema Solare e la galassia stessa, ma che fosse in realtà una gigantesca astronave vuota creata da una civiltà extraterrestre avanzata.

In altre parole, la Luna era una nave aliena e gli ingegneri presentarono alcune “prove” a sostegno della loro teoria. Sebbene la maggior parte di esse fossero esse stesse una serie di osservazioni che, secondo loro, potevano essere spiegate solo se la Luna fosse stata un’astronave artificiale:

L’insolita composizione del suo corpo: poiché, secondo quanto sostenevano, la Luna è molto più leggera di quanto dovrebbe essere se fosse stata formata dal materiale rimasto dalla collisione che ha dato origine alla Terra. La sua risonanza orbitale: la Luna orbita attorno alla Terra con una risonanza 1:1, il che significa che ruota su se stessa una volta per ogni volta che orbita attorno alla Terra. Questa sincronizzazione, secondo Vasin e Shcherbakov, non è casuale, ma potrebbe essere solo il risultato di un controllo artificiale che utilizza una tecnologia avanzata oltre la comprensione umana. La sua assoluta assenza di attività tettonica: a differenza della Terra, la Luna non presenta attività tettonica, il che secondo gli autori indica che la sua struttura interna è artificiale e non è soggetta agli stessi processi geologici del nostro pianeta.

Ovviamente dal momento in cui venne presentata la teoria Vasin-Scherbakov venne aspramente criticata dalla comunità scientifica ufficiale, ma non dagli ufologi sempre attenti e critici, e ancora oggi questa infinita battaglia contro i suoi postulati viene mantenuta con alcuni dettagli alquanto inconfutabili.

Questi sono i punti principali che mancano a questa idea:

La mancanza di prove fisiche a sostegno delle idee postulate,

le complessità tecnologiche e ingegneristiche che implicherebbero la costruzione di una nave delle dimensioni di un piccolo pianeta,

il modo in cui distorce o reinterpreta alcuni postulati fisici di base,

le poche prove reali che esistono.

Ma ciò non gli ha impedito di avere un forte impatto sulla cultura popolare della fine del XX secolo e di quella attuale. Dalla saga di Star Wars, passando per il romanzo 2001: Odissea nello spazio di Arthur C Clarke, il film di James Bond Moonraker, diversi episodi di Doctor Who e persino i giochi di Halo.

In conclusione, potremmo sostenere, dalla prospettiva più conciliante, che la teoria Vasin-Shcherbakov, sebbene controversa, ha aperto la porta a nuove idee sulla Luna e sul nostro posto nell’universo. Ma troviamo curioso che nel 2024 sia tornato ad essere un trend di interesse per la comunità web globale.