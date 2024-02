L’antica apocalisse, uno dei documentari più famosi di Netflix, è stato realizzato dal giornalista, scrittore e ufologo britannico, Graham Hancock, ed è stato fortemente criticato dagli archeologi di tutto il mondo, come spesso accade quando una idea spinge ad un cambio di paradigma.

Le nostre origini sono sempre oggetto di ricerca e conversazione di ricercatori che cercano di determinare quali sono quelle prime civiltà che hanno preso quei passi a ciò che sappiamo oggi. Ed è qui che entra in gioco Graham Hancock, il quale insieme a storici, antropologi e ricercatori in generale, ha realizzato un documentario presentato in anteprima su Netflix, intitolato nella sua lingua originale, ossia l’inglese, “Ancient Apocalypse”.

Nel materiale audiovisivo viene mostrato la piramide più antica del mondo Gunung Padang in Indonesia, la più grande piramide del mondo che si trova a Cholula in Messico, templi megalitici a Malta, Göbekli Tepe in Turchia e altri luoghi antichi, dove viene affrontata la preoccupazione umana per l’evento apocalittico che ha fatto scomparire una possibile antica civiltà, Atlantide.

Dettagli del documentario L’antica apocalisse su Netflix

La sinossi ufficiale della serie racconta:

“E se tutto ciò che sappiamo sugli esseri umani preistorici fosse sbagliato? Il giornalista Graham Hancock visita i siti archeologici di tutto il mondo per scoprire se esistesse una civiltà molto più avanzata di quanto pensassimo possibile migliaia di anni fa”.

Nel corso degli otto episodi, Hancock visita siti archeologici in tutto il mondo per vedere se riesce a portare alla luce nuove prove a sostegno delle sue (controverse) teorie secondo cui una avanzata civiltà antica esisteva realmente migliaia di anni fa.

Il documentario “Ancient Apocalypse” su Netflix è diventato tra i più visti sulla piattaforma, grazie all’aspettativa suggerita da alcuni suoi episodi, in cui un ospite sottolinea che le prove trovate da Graham potrebbero essere rivelatrici.

Nella clip, l’ospite viene mostrato mentre afferma che una delle scoperte di Graham “richiederà assolutamente una riscrittura della storia come la conosciamo“.