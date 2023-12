Un gruppo di ricerca ha fatto una scoperta eccezionale in Turchia. Stavano catalogando le decine di migliaia di tavolette d’argilla apparse nella capitale dell’antico impero ittita, nella penisola anatolica centro-settentrionale, quando videro un testo che non riuscirono a identificare. Sebbene seguisse il sistema di scrittura cuneiforme, gli esperti non avevano mai visto prima la lingua rappresentata in quelle incisioni sull’argilla. Secondo i ricercatori si tratta di una lingua perduta più di 3000 anni fa.

Una nuova lingua dell’antichità

Non abbiamo idea di cosa dica il testo. Riescono a malapena a trovare qualche somiglianza con il resto delle lingue antiche che conosciamo dal Medio Oriente. Tutto però indica che condivide le origini con altre lingue indoeuropee, come l’ittita, la più antica tra quelle che conosciamo di questa famiglia di lingue alla quale appartengono oggi le lingue più parlate nel mondo. E, cosa ancora più curiosa, conosciamo il nome di questa lingua, poiché il testo misterioso inizia dopo un’introduzione che possiamo tradurre e che recita: “D’ora in poi leggi nella lingua del paese di Kalašma“.

Abbiamo quindi scoperto il kalašma o kalasmaico, possiamo leggerlo, ma non siamo in grado di capirlo (per ora).

Possiamo anche localizzare geograficamente l’uso di questa scrittura. Kalašma era un’entità politica dell’età del bronzo che, sebbene vi siano dubbi sulla sua ubicazione, molti la collocano nella frangia nordoccidentale dell’Impero ittita, nella cui capitale, Hattusa, avvenne la scoperta.

“Per più di un secolo, storici, archeologi e linguisti hanno lavorato insieme per scoprire e tradurre l’incredibile archivio di trattati reali, corrispondenze politiche e testi legali e religiosi di Hattusa. Sebbene la maggior parte di queste tavolette siano state scritte in cuneiforme ittita, gli esperti che lavorano nello stesso sito hanno trovato anche altre lingue diverse. Questi scritti sembrano provenire da diversi gruppi etnici che un tempo erano all’ombra dell’Impero Ittita, durante il suo dominio su gran parte dell’Anatolia dal 1650 al 1200 aC”.

Un testo religioso?

A condurre gli scavi è il professor Andreas Schachner, del Dipartimento di Istanbul dell’Istituto Archeologico Germanico, che nel comunicato stampa che ha annunciato la scoperta ha dichiarato di sentire il peso dell’importanza di quella tavoletta tra le oltre 25.000 ritrovate in Egitto. lo stesso sito.

Secondo il professor Daniel Schwemer, esperto del Vicino Oriente antico presso l’Università Julius-Maximilians di Würzburg, in Germania, “gli Ittiti erano particolarmente interessati a registrare i rituali in lingue straniere”. Questo interesse potrebbe aver risposto ad un tentativo degli Ittiti di attrarre sudditi verso il loro progetto imperiale. Apparentemente gli Ittiti erano molto tolleranti nei confronti delle divinità e dei culti degli altri popoli per facilitarne il rispetto quando espandevano i loro domini ad altri territori e assorbivano le diverse culture che vi vivevano.

“Gli archivi reali di Hattusa menzionano divinità venerate in luoghi lontani come la Siria e la Mesopotamia […] Gli studiosi sospettano che gli archivi reali dell’Impero fossero un modo per consolidare quel culto di stato e fornire un quadro dettagliato dell’attenzione richiesta e riservata a gli Dei e le Dee. Prendere in prestito idee, come sistemi di scrittura cuneiforme, tradizioni e religioni, era probabilmente un modo per espandere la portata dell’Impero”.

In questo modo si capisce che i Kalašman, di cui abbiamo scoperto la lingua dopo 3000 anni, combatterono al fianco degli Ittiti nella famosa battaglia di Kadesh contro l’Impero egiziano governato dal faraone Ramses II.

Purtroppo non ci sono ancora immagini pubbliche della tavoletta e della scritta appena scoperta. I ricercatori stanno pubblicando uno studio con tutto ciò che possono scoprire dal testo. Nel frattempo continueremo a essere tanto attenti quanto curiosi di sapere cosa dice questa lingua perduta del mondo antico.