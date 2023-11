E’ forse il rompicapo più intricato che sia mai esistito, una linea temporale che sfida alcuni dei dogmi più dominanti oggi, che siano scientifici o teologici, in una guerra senza quartiere. La storia della civiltà umana rimane avvolta nel mistero fino ai nostri giorni. C’è uno scontro tra coloro che difendono l’evoluzione, i creazionisti e una teoria alternativa che ha guadagnato sostenitori e suggerisce un’origine proveniente dalle stelle.

Antichi Astronauti e Civiltà Sumeria

La teoria degli antichi astronauti è forse una delle più controverse. Questa teoria trasporta gli studiosi alla culla della civiltà nel Medio Oriente, l’antica Mesopotamia. Le tavolette cuneiformi sumere, scoperte nel XVII secolo, forniscono all’uomo moderno una nuova comprensione della nostra storia.

Questa conoscenza perduta ha impiegato tempo per farsi strada nel pensiero dominante e ora viene trasmessa in televisione su canali come History e Discovery. Decifrare con precisione il complicato linguaggio del passato ha richiesto agli archeologi molte decadi, ma fortunatamente oggi queste antiche scritture sono emerse alla luce per essere viste dal pubblico.

L’accesso a scritture come il Libro di Enoch, gli Evangelii di Nag Hammadi, il Libro dei Giubilei, tra altri testi storici, aiuta a espandere la nostra base di conoscenza in relazione agli scritti della Bibbia canonica; molti di questi documenti sono precedenti alla Bibbia canonica di migliaia di anni, gettando luce sulle origini e le influenze delle storie familiari che narrano e che hanno avuto un’enorme influenza sul pensiero occidentale.

Molti sarebbero sorpresi nel scoprire che il grande eroe del Diluvio, Noè, era in realtà un re sumero. Nell’Epopea di Gilgamesh, uno dei racconti più lunghi conosciuti sul re di una città sumera chiamata Uruk, Noè riceve la visita di un re e gli parla del cataclisma imminente, il grande diluvio.

Purtroppo, il finanziamento delle prime ricerche archeologiche era strettamente controllato e canalizzato dalle prime autorità ecclesiastiche, in particolare dalla Chiesa Cattolica Romana. Si ordinava di finanziare solo le esplorazioni archeologiche che perpetuassero la storia narrata nella Bibbia canonica, stabilita dalla stessa istituzione nel Concilio di Nicea, nel 343 dell’era cristiana.

A causa della maggioranza ignorante del passato, il compito di conoscere la verità veniva spesso delegato alle autorità. Fortunatamente, oggi il sapere e la distribuzione delle informazioni sono sfrenati attraverso Internet, e il potere è ora nelle nostre mani, poiché gli sforzi dei decodificatori del passato vengono finalmente diffusi nel mondo.

Quando ci si rende conto che il Dio dell’Antico Testamento, Yahvé, non era altro che la divinità locale della città sumera di Ur, Enlil, la verità viene rivelata. Enlil e i suoi vari parenti erano venerati come dei in vari templi, da Ninive ad Assur e dalla città sumera di Ur, per citarne solo alcuni.

Allo stesso modo, suo fratello Enki e i suoi figli Nannar e Innana avevano anche templi in importanti portali culturali e commerciali della regione. E, cosa più importante, Enlil non agiva da solo, ma piuttosto in consorteria con altri che vengono menzionati come gli Anunnaki.

Enlil e suo fratello, Enki, sono menzionati nella Genesi e nelle più storiche Tavole di Argilla come partecipanti a esperimenti genetici per produrre un lavoratore primitivo, l’Homo sapiens.

Viene fornito un resoconto molto dettagliato di un esperimento clinico che porta alla nascita dell’archetipo della razza umana, “Adamo”. L’esperimento è stato condotto da Ninmah, sorellastra di Enlil, e dal suo fratellastro Enki, in un laboratorio africano.

I registri storici attirano persino lo scienziato più scrupoloso, che riconosce facilmente la soglia di conoscenza necessaria per affrontare un argomento come l’ingegneria genetica in un documento di quasi 5000 anni fa che offre un resoconto più dettagliato della creazione dell’uomo, che ha senso tecnico e storico rispetto alla versione riassuntiva offerta dalla Bibbia, sebbene in molti casi complementare.

Questo potrebbe spiegare l’età di Noè, di cui si diceva che avesse 600 anni al momento del diluvio universale. Secondo la Bibbia, Noè era figlio di una “divinità”. Potrebbe questa “divinità” paterna essere realmente un essere extraterrestre che ha portato alla lunga vita di Noè?

Diverse divinità dei registri sumeri ed egizi avevano anche nomi (AKA) che sembravano abbracciare lunghi periodi di tempo e si trovavano in vari testi antichi. Ad esempio, il dio accadico Sin era anche conosciuto come il dio della luna Nannar, figlio di Enlil. Sua sorella, Inanna, indossava anche il simbolo della luna crescente e aveva templi in tutto il Mesopotamia. Gli accadi la chiamavano Ishtar.

L’istorico greco Erodoto, che visse nel V secolo a.C. e proveniva dall’Ionia, divise la civiltà egizia in tre dinastie, un modello che gli egittologi continuano a utilizzare ancora oggi. Manetone, il sacerdote-storico egizio, concorda sulle tre dinastie, salvo aggiungere una dinastia in più che era governata esclusivamente dagli “dei”.

Afferma che i primi governanti dinastici degli dei egizi regnarono per 12.300 anni. È interessante notare che nei testi sumeri, ad Enki furono assegnate le regioni dell’Egitto e dell’Africa da suo padre Anu, nel 3760 a.C. o prima. Casualmente, il calendario ebraico, le cui origini risalgono alla città sumera di Nippur, inizia anche il suo computo nel 3760 a.C.

I sumeri sostenevano che tutti gli aspetti della civiltà gli fossero stati insegnati dalle divinità adorate nei templi della Mesopotamia. Le conoscenze dettagliate sul piano orbitale della Terra, il suo asse di inclinazione, la sua forma sferica e il comportamento della precessione del suo equinozio erano noti alle divinità sumere, a cui veniva attribuita anche la costruzione dello Zodiaco.

Confronta questo dettagliato livello di conoscenza in Sumeria con quello posseduto in Europa durante il Medioevo. Gli scienziati e le autorità ecclesiastiche europee erano in disaccordo su se la Terra fosse rotonda o piatta, mentre il popolo di Sumeria e della regione circostante aveva conoscenze avanzate in matematica (che permettevano loro di sapere che la terra è rotonda), metallurgia, codici di leggi e producevano molte invenzioni e realizzazioni avanzate che furono le prime della civiltà.

La correlazione tra il Dio dell’Antico Testamento e il dio sumero è evidente; il dio sumero della tempesta, Enlil, può essere considerato il Dio dell’ira e della vendetta nell’Antico Testamento. Quando si parla della verità religiosa, c’è ciò in cui crede il partito al potere o la superpotenza e ciò in cui credono le culture subordinate, a cui viene data una connotazione dispregiativa come pagane o occultiste.

Un esempio di ciò sta attualmente avvenendo e manifestandosi in Medio Oriente, dove fazioni religiose che rappresentano il cristianesimo, l’ebraismo e l’islam stanno combattendo una guerra nella antica terra di Canaan, vicino al monte Megiddo, situato a sud di Israele. Le fazioni in guerra, la cui genealogia ha origine in Sumeria, sono ancora in conflitto ai nostri giorni.

I devoti di Enlil, alias Yahvé, il Dio dell’Antico Testamento, si scontrano con i seguaci di Enki, ancora in lotta per il dominio della Terra. Potrebbero i conflitti che coinvolgono i paesi come l’Iran, l’Iraq, la Siria e Israele essere il risultato delle guerre passate che ebbero luogo tra gli “dei” Enlil ed Enki e la loro discendenza, come è scritto in “Guerra di Dei e Uomini” di Zecharia Sitchin?

Anunnaki, coloro che vennero dal cielo sulla Terra

Según gli sumerologi, il termine AN.

UNNA.KI si interpreta letteralmente come coloro che “vennero dal cielo alla Terra”. Il punto chiave da considerare fin dall’inizio è l’affiliazione del termine “cielo” con il presunto pianeta d’origine degli Anunnaki, ossia Nibiru, come dettagliato in “Il Dodicesimo Pianeta” di Sitchin.

Inoltre, dalla lista dei personaggi dettagliati come “divinità” nella letteratura mesopotamica, sappiamo che la testa del consiglio degli Anunnaki dei 12 era presieduta da Anu, il padre dei due giocatori chiave e fratellastri Enlil ed Enki.

NI.BI.RU è composto dalla scrittura cuneiforme, ora digitalizzata, che compare in Unicode come 1224C, 12249 e 12292. Pertanto, un’interpretazione più precisa della parola Anunnaki è coloro che vennero o furono inviati dalla Anu alla Terra.

Equiparare il pianeta Nibiru con la parola “Cielo”, come utilizzato nella Bibbia, è un dettaglio importante quando si riconsiderano frasi come “Padre nostro che sei nei cieli…”, gettando una luce completamente nuova su chi fosse veramente il Padre nei Cieli, ossia Anu (governante degli Anunnaki e padre di Enlil ed Enki). Pertanto, le preghiere devono aver avuto origine dai figli extraterrestri di Anu sulla Terra.

Qual è stata la ragione per cui gli Anunnaki hanno lasciato Nibiru per venire sulla Terra?

Secondo Sitchin e altri autori sull’argomento, Nibiru, situato oltre Plutone, è intrappolato in un’orbita ellittica retrograda di 3.600 anni intorno al nostro Sole.

In base alle mappe sumere e ai rapporti del 1983 dell’Osservatorio Navale IRAS del Dr. Harrington, la scoperta di un grande pianeta nella regione di Nibiru è stata segnalata come risiedente vicino a dove indicavano i sumeri, oltre Plutone.

I pianeti nani marroni, come sappiamo, non ricevono radiazione solare significativa per mantenere la temperatura di una superficie abitabile. L’atmosfera di Nibiru è stata generata artificialmente o a partire da gas e vapore rilasciati dal pianeta riscaldato geotermicamente.

Secondo la cronologia della storia pubblicata da Sitchin, circa 450.000 anni fa la vita su Nibiru stava affrontando l’estinzione a causa del deterioramento dell’atmosfera e dell’esposizione alla radiazione, specialmente nel vicino perielio con il Sole.

Uno dei leader di Nibiru viaggiò verso l’interno e atterrò sulla Terra, scoprendo gli abbondanti depositi di oro terrestre. Grazie ai loro progressi tecnologici, gli Anunnaki potevano utilizzare l’oro per salvare l’atmosfera di Nibiru, disperdendo le particelle ionizzate nell’atmosfera del pianeta.

Anu e i suoi due figli, Enlil ed Enki, alla fine vennero a scavare anche sulla Terra per l’oro, tuttavia, Enlil ed Enki mantennero le loro distanze a causa di una rivalità. Secondo le regole di eredità niburiane, Enlil era l’erede legittimo a causa della sua posizione come figlio di Anu e fratello di Enki.

Enki era l’unico figlio di Anu, sua madre non era di sangue reale. Il contributo femminile al materiale genetico include il DNA mitocondriale, che non ha quello maschile. A Enki fu assegnata l’estrazione mineraria in Africa, a Enlil in Mesopotamia, e a una nipote chiamata Inanna fu data la regione della Valle dell’Indo. La divisione avvenne e si concluse nel 3760 a.C.

Per aumentare l’efficienza, i membri di rango superiore degli Anunnaki portarono diversi lavoratori servili per aiutare con il lavoro di estrazione dell’oro (conosciuti come Vigilanti o Igigi). Gli Igigi lavorarono duramente per un certo periodo, ma inevitabilmente si stancarono delle loro condizioni di schiavitù e si ribellarono contro gli Anunnaki.

Ciò costrinse gli Anunnaki a stabilire un nuovo piano, uno che sviluppasse un essere ibrido, un lavoratore primitivo, per sostituire gli Igigi cercatori d’oro. L’Homo-sapiens.

La formazione del nostro Sistema Solare secondo i testi sumeri

Quello che segue è un riassunto della formazione del nostro sistema solare secondo l’epoca sumera, Enuma Elish. Secondo il testo, narrato come un’alegoria di guerrieri celesti, dieci pianeti componevano il nostro sistema solare.

La Terra non era ancora formata, poiché all’epoca faceva parte di un pianeta più grande chiamato Tiamat, che alla fine si scontrò con Nibiru durante la formazione iniziale delle orbite dei pianeti, lasciando dietro di sé una vasta scia di detriti da cui si formò la Terra, insieme alla fascia di asteroidi.

Durante questo cataclisma, la massa della Terra in formazione catturò anche la luna di Nibiru. Si teorizza che questo disastro iniziale abbia trasferito i semi originali della vita sulla Terra, una forma di panspermia accidentale.

Il significato dell’Epopea della Creazione dei sumeri specifica un pianeta aggiuntivo nel nostro sistema solare, il pianeta natale degli Anunnaki, Nibiru, il cui afelio si trova oltre Plutone in un’orbita retrograda di 3600 anni intorno al Sole.

Così, il passaggio di un decimo pianeta delle dimensioni di Nibiru tra Marte e Giove avrebbe sicuramente un impatto notevole ogni 3.600 anni. Tenendo presente ciò, alcuni ricercatori ritengono probabile che il passaggio di Nibiru sia responsabile dei cambiamenti e delle inversioni dei poli, dei cambiamenti nella precessione della Terra rispetto al suo asse e dei meteoriti e dei detriti spaziali potenzialmente pericolosi provenienti dalla fascia di asteroidi in direzione del perielio.

Non è difficile trovare artefatti insoliti in tutto il mondo, quelli che sembrano contraddire le capacità conosciute della civiltà analizzata. Alcuni esempi sono i geroglifici del tempio egizio di Abido, che raffigurano razzi, aerei, sottomarini e persino un elicottero avanzato.

Ci sono anche scoperte di batterie irachene, mamposteria di precisione e architettura con pietre megalitiche. Di tutto il materiale accessibile a una cultura, perché utilizzare il materiale più difficile possibile? Blocchi massicci da 1.000 tonnellate.

I ritrovamenti in tutto il mondo, inclusi modelli di aerei, templi solari e lunari incredibilmente sofisticati allineati con il solstizio e l’equinozio, insieme a decine di migliaia di esseri avanzati che insegnano tecnologie civilizzatrici alle popolazioni indigene, indicano in modo schiacciante che gli Anunnaki sono stati qui sulla Terra.

Sitchin è stato fondamentale nel ottenere i dettagli sumeri sui registri degli Anunnaki affinché il mondo li vedesse. Ci sono voluti più di 100 anni perché le informazioni venissero accettate fino ad ora. Le tavolette sono ora digitalizzate per la velocità e la precisione della traduzione.

Un punto importante da menzionare è che il racconto sumero del diluvio è stato chiaramente copiato e modificato per creare il racconto della Genesi, scritto da sacerdoti ebrei prigionieri a Babilonia, dove avevano accesso alla vera storia della grande inondazione, ma scelsero di placare Enlil come loro antico dio astronauta monoteista eletto.

Dopotutto, avevano paura dell’ira di Enlil. Genesi 6 descrive lo sfondo della grande inondazione, escludendo tutte le referenze agli altri membri del consiglio Anunnaki nella narrativa della Torah.

Fate attenzione alle collane a croce indossate dagli Anunnaki, migliaia di anni prima della crocifissione di Cristo – cosa implica questo?

Genesi 6:1-8 (NIV)

Quando gli esseri umani cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che preferirono. Allora il Signore disse: “Il mio spirito non contenderà con gli uomini per sempre, perché essi sono mortali; i loro giorni saranno centoventi anni”.

I Nephilim o Nefilim erano sulla terra in quei giorni e anche dopo, quando i figli di Dio andarono alle figlie degli uomini e generano figli da loro. Erano gli eroi di un tempo, uomini di fama.

Il Signore vide quanto grande fosse diventata la malvagità della razza umana sulla Terra e che ogni inclinazione dei pensieri del cuore umano era soltanto il male tutto il tempo. Il Signore si pentì di aver fatto gli esseri umani sulla terra, e il suo cuore fu profondamente turbato.

Allora il Signore disse: “Cancellerò dalla faccia della terra l’umanità che ho creato, insieme agli animali, agli uccelli e alle creature che si muovono per il suolo, poiché mi pento di averli fatti.” Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore.

Enlil (Dio nel Genesi ebraico) non creò l’uomo, ma suo fratellastro Enki e sua sorella Ninmah furono più coinvolti nella manipolazione genetica, come evidenziato nell’Atrahasis, antecedente alla narrazione della Genesi di 1.700 anni.

Sembra che Enlil abbia annientato l’uomo a causa del suo incessante rumore, anche se questa motivazione sembra oscura, e considerando l’animosità tra Enlil ed Enki, si può solo pensare che il motivo di Enlil per annientare l’umanità avesse qualcosa a che fare col fatto che l’Homo sapiens era il seme di Enki e, quindi, aveva il potenziale per ribellarsi contro Enlil. Enlil fu un ghostwriter della Bibbia e, di conseguenza, la verità fu distorta per beneficiare quest’ultimo.

Inoltre, la “pianta della conoscenza del bene e del male”, il “frutto proibito”, era presente nella prima città avanzata di Enki, Eridu. Enlil (alias Geova/Dio) dice ad Adapa (Adamo) nel Giardino dell’Eden di Eridu che se mangia il frutto morirà. Enki smentisce questa bugia e dice ad Adapa che non morirà, ma diventerà “uno di noi, gli dei”.

Quindi sembra esserci un effetto trasformatore prodotto da questa pianta che cambia la coscienza umana. In ogni caso, Enki dice la verità e viene demonizzato e simboleggiato come un serpente, mentre Enlil mente e si promuove come Dio.

Questo inganno, il fatto che Adamo non morì ma prese coscienza della propria nudità, attesta che non voleva che si consumasse il frutto della conoscenza del bene e del male. Si trattava di controllare l’accesso alla coscienza superiore, vista negativamente da Enlil.

L’umanità fu l’orgogliosa creazione di Enki con l’aiuto della sua parente Ninharsag, che alleviò con successo i lavori degli Anunnaki nelle miniere d’oro, come aveva promesso. Enlil disse di essere stanco del rumore dell’uomo e voleva che Enki liberasse qualche forma di malattia per eliminarli.

Naturalmente, Enki sfidò suo fratello e offrì guida e protezione all’umanità. Enlil continuò ad ordinare la morte dell’Homo sapiens, afflittandolo con malattie, mal di testa e altre afflizioni. Per porre fine alla vita umana, Enlil ordinò a Enki di evocare un grande diluvio. Enki rifiutò, e la tensione continuò a crescere tra i due fratelli.

Sebbene gli Anunnaki avessero i mezzi tecnologici per manipolare il clima, non è chiaro se la imminente grande inondazione sia stata causata dagli stessi Anunnaki o dalle forze gravitazionali generate dal passaggio di Nibiru vicino alla Terra, in rotta verso un perielio solare di 3.600 anni.

Indipendentemente dalla causa, Enlil si attribuì il merito per stabilire il suo potere percepito per punire. Da qui la correlazione con il Dio dell’Ira dell’Antico Testamento e gli attributi genocidi di Enlil.

Enki decise di modificare un giuramento fatto per nascondere al popolo la conoscenza dell’imminente disastro acquatico e istruì suo figlio Atrahasis a costruire un’arca. Enki aiutò Atrahasis a trasportare l’arca sul monte Ararat.

È anche importante notare che l’idea che Noè ospitasse diverse specie animali nell’arca è un concetto errato. Ciò che venne raccolto e conservato fu il DNA degli animali.

Quindi, Atrahasis è l’equivalente biblico di Noè. Va anche notato che in seguito Ninharsag sarebbe stata chiamata “Isis” nell’antico Egitto.

Ingegneria umana

Secondo i registri sumeri, uno dei figli di Enki, Thoth, fu il creatore e il principale sostenitore dell’idea che l’umanità diventasse i “Figli di Dio” attraverso il risveglio dei corpi energetici (chakra) e la conseguente consapevolezza, che lui progettò affinché fosse sensibile alle diverse frequenze collegate con la distanza radiale e le frequenze causate da un risonatore sferico, cioè la Terra.

Le Tavole Smeraldine forniscono una visione degli avanzati conoscimenti energetici che Thoth possedeva. Inoltre, come dimostra il suo bastone, il Caduceo, era un esperto genetista. Lawrence Gardner, nel suo eminente libro “Génesis de los Reyes del Grial”, discute il significato dell’antico simbolo associato a Thoth. La conoscenza dell’energia, della materia e della ghiandola pineale umana era collegata alla coscienza umana connessa all’ADN.

Enki progettò lavoratori primitivi con abilità altamente scientifiche: mappe funzionali genetiche con un corpo energetico umano composto da 7 chakra. I chakra forniscono accesso a un mezzo evolutivo che consente all’umanità di continuare il suo percorso di espansione della coscienza.

Questi sette stati di energia quantizzata furono progettati intenzionalmente da Enki per fornire all’umanità un’interfaccia per la futura evoluzione della coscienza. Enki sembrava non a suo agio accettare il concetto di schiavitù di fronte alla creazione di un lavoratore primitivo che aveva appena ottenuto un salto genetico con il potenziale di diventare uno degli dei. Per gli Anunnaki, il meccanismo di evoluzione della coscienza era altamente classificato.

Potrebbe la narrativa sumera essere la risposta?

Vasta, dettagliata e controversa, l’Epopea sumerica della Creazione si erge contemporaneamente come antagonista e avversaria delle teorie della scienza moderna, così come delle dottrine religiose più prominenti di oggi, diventando un tema di discussione volatile.

Questi antichi scritti contribuiscono ad ampliare le nostre conoscenze sull’origine dell’umanità, sfidando nel contempo il racconto ben consolidato che ci viene narrato dalla Bibbia.

La teoria degli antichi astronauti può mettere alla prova le credenze della maggior parte delle persone, poiché le rappresentazioni e le drammatizzazioni di esseri extraterrestri nella cultura dominante hanno offuscato la comprensione delle persone su questi ultimi, ma non si può negare l’enigma che circonda le innovazioni e le conoscenze possedute dai sumeri.

Inoltre, il più grande enigma dell’evoluzione non è ancora stato risolto: il miracoloso salto dall’Homo-erectus all’Homo-sapiens. Tuttavia, i sumeri offrono una dettagliata spiegazione scientifica in proposito.

Il fatto che numerose culture indigene in tutto il mondo abbiano costruito monumenti che sembravano venerare il cielo e condividessero storie simili di “dei” che provenivano “dal cielo” dovrebbe sollevare la questione di una presenza extraterrestre in quei tempi.

Esiste una sorprendente correlazione tra le storie e la base di conoscenze delle antiche culture e la cronologia in cui hanno acquisito una comprensione più profonda dell’astrologia, della tecnologia, della biologia e della spiritualità, argomenti che hanno ottenuto una comprensione adeguata solo nei secoli passati.

I registri sumeri costituiscono una delle collezioni storiche più importanti dell’umanità fino ad oggi. Con un’analisi appropriata, questi scritti non solo offrono una visione dei nostri umili inizi, ma forniscono anche risposte sul nostro destino finale come esseri umani.