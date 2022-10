L’e-commerce è cresciuto del 73% in 3 anni, ma è necessaria una strategia ad hoc. L’11 ottobre Roma Marketing01 organizza un seminario gratuito a sostegno degli imprenditori.

Nel 2022 si è registrato un vertiginoso incremento del costo energetico. Nell’ultimo anno le bollette sono cresciute del 160% secondo l’Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, e si prevede un ulteriore aumento del 100% entro la fine dell’anno.

Un quadro tragico che per Confcommercio potrebbe portare 120 mila aziende a chiudere i battenti, mettendo a rischio 370 mila posti di lavoro. L’unica via che hanno gli imprenditori è quella di cercare di vendere di più, cercando di far crescere le entrate, così da poter coprire i costi maggiorati di gestione. Impresa non facile oggi, ma un aiuto può arrivare dal web.

Uno studio di Marketing01, azienda di web marketing, tra le pochissime al mondo ad aver ottenuto il titolo di Premier Partner Google, prima in Italia per importanza, ha evidenziato come i semplici post o le sponsorizzazioni isolate siano diventati meno efficaci, con una conversione inferiore del 24% rispetto al passato. Al contrario, le azioni inserite in campagne di marketing e comunicazione più strutturate stanno facendo registrare risultati sempre migliori, sia in termini di fidelizzazione dell’utente (+61%), che successivamente torna sul sito in modo spontaneo, sia di conversione (+29%).

Per le aziende, a prescindere dal settore in cui operano, oggi più che mai è importante poter contare su una strategia strutturata. Per sostenere gli imprenditori in un momento di crisi e incertezza come quello che stiamo vivendo oggi, Paolo Bomparola, CEO & Founder di Marketing01, ha organizzato il seminario gratuito “Web Efficace”, che si terrà a Roma l’11 ottobre, presso l’Auditorium del Massimo, e vedrà la partecipazione dei massimi esperti Google Ads in Italia. Tra i relatori anche lo stesso Bomparola, che il prossimo 18 ottobre sarà a Dublino, per ricevere un riconoscimento che classifica Marketing01 tra i top partner del mondo, e condividere strategie Google Ads con le più famose agenzie mondiali, e che da anni collabora con Big G nella formazione per il settore web marketing.

“Redigere un buon piano marketing, che includa ovviamente anche il web, è indispensabile per continuare a vendere e aumentare i profitti, eppure, in base alla mia esperienza, tra il 70 e l’80% degli imprenditori di piccole e medie imprese non sa come impostarlo. – Commenta Paolo Bomparola, CEO & Founder di Marketing01 – Per questo motivo con Marketing01 proponiamo questi incontri in cui gli imprenditori hanno non solo l’opportunità di confrontarsi con altri colleghi, ma anche di esporre i propri dubbi e fare domande ad esperti di web marketing. Credo che creare situazioni di questo tipo, che siano di supporto agli imprenditori e ai loro affari, sia molto importante per aiutare la ripresa dell’intero paese”.

Il seminario è a numero chiuso. Per partecipare è necessario registrarsi questo link.