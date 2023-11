TERREMOTO OGGI FILIPPINE – Un terremoto di magnitudo 7,2 si è verificato questo venerdì alle ore 08:14:13 (UTC) vicino alla costa delle Filippine, ha riferito l’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia.

L’epicentro del terremoto di oggi si trovava a una distanza di circa 27 chilometri a este-nordest di Burias, Soccsksargen. Il sisma ha avuto una profondità (ipocentro) di 78 chilometri. L’agenzia ha precisato che le scosse di assestamento del sisma dovrebbero causare danni nel territorio filippino. Secondo i dati dell’US Geological Survey (USGS), la magnitudo del terremoto è stata di 6,7.

La devastazione si è verificata in diverse città filippine nelle province di Sarangani e Davao Occidental dopo un terremoto di magnitudo 7,2 che ha scosso il paese questo

venerdì. L’epicentro del terremoto è stato a una distanza di circa 30 chilometri dalla, ha riferito l’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia.

Nei video registrati sull’isola di Mindanao si può vedere come si sono sentite le forti scosse. Così, nei video pubblicati sui social network si può vedere come una gru è caduta da un grattacielo e come parti del tetto di un centro commerciale a General Santos City sono crollate a terra mentre le persone cercavano di fuggire. Inoltre, riferiscono che a Malapatan, nella provincia di Sarangani, si è verificata una frana, dopo la quale alcuni alberi hanno bloccato la strada.