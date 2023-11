La sarcopenia è una sindrome geriatrica caratterizzata dalla progressiva perdita di massa e forza muscolare associata all’invecchiamento. È un fenomeno comune e può avere un impatto negativo significativo sulla qualità della vita e sulla salute generale della popolazione anziana.

Gli specialisti spiegano che la perdita di massa muscolare e di forza può portare a una diminuzione della capacità di svolgere attività di base o quotidiane, come camminare, sollevare oggetti o mantenere l’equilibrio.

Come prevenire la sarcopenia o la perdita di massa muscolare negli anziani

La sarcopenia si manifesta fisiologicamente nel corso degli anni a partire dal cosiddetto “picco” di massa muscolare che si ottiene intorno ai 45 anni. Questa sarcopenia primaria accelera in età avanzata, generalmente a causa delle malattie che si accumulano con l’età o della multimorbilità, parlando quindi di sarcopenia secondaria.

Il fatto di avere un’aspettativa di vita più lunga fa sì che compaiano nuovi fenomeni come questo e insieme a questi cambiamenti dobbiamo adattare anche la metodologia di cura per evitare rischi come disabilità, dipendenza, cadute e fratture.

D’altra parte, la sarcopenia è anche associata a “cambiamenti metabolici avversi”. Il muscolo è considerato un vero e proprio organo, con un ruolo cruciale in molteplici vie metaboliche. In questo modo, la perdita di massa muscolare può portare ad un aumento della massa grassa, allo sviluppo dell’osteoporosi, a una maggiore incidenza di diabete, a una maggiore immunoenescenza o debolezza del sistema nervoso immunitario e, come accennato, perdita di qualità della vita misurata in termini di indipendenza funzionale.

Si stima che a partire dai 65 anni, la metà degli anni che ci restano vivranno con un certo grado di dipendenza. L’origine di questo processo risiede nella progressiva sarcopenia e fragilità.

Un altro aspetto importante su cui il medico richiama l’attenzione è che la sarcopenia può influenzare la capacità di recupero e riabilitazione dopo una malattia o un intervento chirurgico. Gli anziani con sarcopenia hanno meno riserve muscolari e possono sperimentare un recupero più lento e meno efficace rispetto a quelli con un’adeguata massa muscolare.

Allo stesso modo, maggiore è la massa muscolare, maggiori saranno le riserve o capacità intrinseche che otteniamo e quindi saremo sempre più e meglio preparati per qualsiasi processo, procedura o trattamento che dovremo ricevere in futuro.

Quali sono le cause della perdita muscolare?

Inattività fisica: la mancanza di attività fisica o uno stile di vita sedentario sono una delle principali cause di perdita muscolare negli anziani.

La mancanza di esercizio fisico regolare, compreso l’allenamento della forza, porta all’atrofia muscolare e alla diminuzione della forza e delle dimensioni dei muscoli

Cambiamenti ormonali: con l’invecchiamento, si verificano cambiamenti nei livelli ormonali, come una diminuzione della produzione di ormoni anabolizzanti, come il testosterone e l’ormone della crescita.

Malnutrizione: una dieta povera o un apporto inadeguato di nutrienti essenziali, come proteine, vitamine e minerali, possono contribuire alla perdita di massa muscolare negli anziani.

Resistenza anabolica: con l’invecchiamento, il corpo può diventare meno sensibile ai segnali anabolici che stimolano la sintesi proteica muscolare. Ciò significa che anche con un adeguato apporto proteico ed esercizio fisico, il corpo può avere difficoltà a costruire e mantenere la massa muscolare.

Infiammazione cronica: la presenza di infiammazione cronica nel corpo, che è più comune negli anziani, può influire negativamente sulla salute dei muscoli.

Come viene diagnosticato?

La diagnosi e la valutazione della sarcopenia negli anziani comporta generalmente una combinazione di misurazioni cliniche, di forza e di composizione corporea. Secondo le indicazioni del Gruppo di lavoro europeo sulla Sarcopenia negli anziani, nella sua seconda revisione pubblicata nel 2018, si raccomanda l’applicazione di metodi di screening di popolazione data la sua elevata prevalenza.

Dato il sospetto di un paziente affetto da sarcopenia, generalmente esiste una procedura diagnostica e di conferma secondo il seguente ordine:

I metodi più comuni per diagnosticare la sarcopenia eseguiti dagli specialisti geriatri sono:

Misurazione della forza muscolare: è possibile utilizzare test come la forza della presa del palmo con un dinamometro. Se è carente, viene misurata la massa muscolare.

Misurazione della massa muscolare: la valutazione della massa muscolare può essere eseguita utilizzando tecniche come l’assorbimetria a raggi X a doppia energia (DXA), l’impedenza bioelettrica (BIA) o la risonanza magnetica (MRI). Queste tecniche forniscono informazioni sulla quantità di massa muscolare presente nel corpo. Sono complessi e richiedono il viaggio in ospedale per eseguire il test, quindi è accettato eseguirlo in consultazione in modo rapido e semplice misurando la massa gemellare con un semplice metro a nastro, sebbene questa procedura abbia i suoi limiti e richieda ulteriori miglioramenti. Se viene confermata una carenza di massa muscolare, si può diagnosticare la presenza di sarcopenia.

Test della prestazione fisica: Se si confermano scarsa forza e massa muscolare, e quindi si arriva alla diagnosi di sarcopenia, diremo che anche questa è grave se la prestazione fisica del paziente è carente. Effettuiamo questa verifica con un test della velocità di camminata.

Sintomi di perdita muscolare

Ogni paziente presenta solitamente “sintomi diversi”, ma ci sono alcuni segni di sarcopenia comuni a molti di loro:

Debolezza muscolare: la perdita di massa muscolare porta a una diminuzione della forza e dell’abilità fisica. Gli anziani possono manifestare debolezza muscolare generalizzata, che rende difficile svolgere attività quotidiane come alzarsi da una sedia, salire le scale o trasportare oggetti pesanti.

Affaticamento: la perdita di massa muscolare può contribuire all’affaticamento e alla sensazione di esaurimento negli anziani. La mancanza di forza muscolare e resistenza può limitare la capacità di mantenere le attività fisiche per periodi prolungati.

Compromissione della mobilità: gli anziani possono avere difficoltà a camminare, a mantenere l’equilibrio e a eseguire movimenti coordinati, aumentando il rischio di cadute e lesioni.

Perdita di indipendenza: l’incapacità di svolgere attività di base da soli può richiedere ulteriore assistenza e diminuire la qualità della vita.

Aumento del rischio di malattie croniche: la perdita di massa muscolare negli anziani è associata a un aumento del rischio di sviluppare malattie croniche, come il diabete di tipo 2, l’obesità, l’osteoporosi e le malattie cardiovascolari.

Diminuzione della densità ossea: la sarcopenia può essere associata a una diminuzione della densità ossea e ad un aumento del rischio di osteoporosi e fratture.

Cadute: ogni anno un paziente su tre sopra i 65 anni cade e questa incidenza sale al 50% al raggiungimento dei 75 anni. Di queste cadute, il 10% si è rivelato mortale con conseguente frattura, soprattutto dell’anca, e grave trauma cranico.

Esercizi consigliati per prevenire o invertire la sarcopenia

Come spesso accade, non tutto è una brutta notizia ed esistono interventi per prevenire o, se presente, invertire la sarcopenia. Generalmente ci si focalizza sul controllo delle loro malattie e dei loro trattamenti e implementando misure non farmacologiche basate sull’esercizio fisico adattato e sulle raccomandazioni nutrizionali. Ogni paziente ha delle esigenze, quindi è consigliabile consultare lo specialista per assicurarsi che svolga le attività secondo le sue possibilità.

Ma in termini generali, gli esperti raccomandano solitamente i seguenti esercizi:

Allenamento per la forza: L’allenamento per la forza, che prevede l’uso di pesi, macchine, elastici, ecc., è essenziale per stimolare la crescita e la rigenerazione muscolare. Si consiglia di eseguire esercizi di forza due o tre volte alla settimana, concentrandosi su diversi gruppi muscolari.

Esercizio aerobico: oltre all’allenamento della forza, l’esercizio aerobico, come camminare, nuotare, andare in bicicletta o ballare, è importante per mantenere la salute e la resistenza cardiovascolare. L’esercizio aerobico regolare può anche aiutare a ridurre il grasso corporeo, il che può contribuire a una migliore composizione corporea e al mantenimento della massa muscolare.

Attività di equilibrio e flessibilità: attività che migliorano l’equilibrio e la flessibilità, come lo yoga, il tai chi o esercizi specifici di equilibrio, possono essere utili nel prevenire le cadute e migliorare la mobilità negli anziani.

Periodizzazione dell’allenamento: è importante attuare una progressione graduale nel programma di allenamento, iniziando con carichi leggeri e aumentandoli gradualmente nel tempo. La periodizzazione dell’allenamento prevede il cambiamento regolare di esercizi, ripetizioni, serie e carichi per mantenere la stimolazione e il progresso muscolare.

Dieta corretta: insieme all’esercizio fisico, una corretta alimentazione è essenziale per prevenire o invertire la sarcopenia.

Il ruolo della nutrizione

Infine, la nutrizione svolge un ruolo cruciale nella prevenzione e nel trattamento della perdita muscolare negli anziani. Un apporto adeguato di proteine ​​e altri nutrienti essenziali è fondamentale per mantenere la massa muscolare e promuovere la rigenerazione e la riparazione muscolare.

Pertanto, si raccomanda ai pazienti:

Proteine: le proteine ​​sono i componenti fondamentali per il mantenimento della massa muscolare. Si raccomanda agli anziani di consumare una quantità sufficiente di proteine ​​di alta qualità ad ogni pasto. Le fonti proteiche consigliate includono carni magre, pesce, pollame, uova, latticini, legumi e prodotti a base di soia. L’apporto proteico giornaliero raccomandato per gli anziani varia tra 1,2 e 2,0 grammi per chilogrammo di peso corporeo, a seconda di fattori individuali come l’attività fisica e la salute.

Nutrienti essenziali: Oltre alle proteine, è importante assicurarsi di assumere altri nutrienti essenziali necessari per la salute dei muscoli. Questi includono vitamine (come vitamina D, vitamina C, vitamina E e vitamina B12), minerali (come calcio, magnesio e zinco) e acidi grassi omega-3. Una dieta equilibrata e varia che includa un’ampia varietà di cibi sani è essenziale per ottenere questi nutrienti.

Idratazione: mantenere un’idratazione adeguata è importante anche per la salute dei muscoli. La disidratazione può avere un impatto negativo sulla funzione muscolare e sul recupero. Si consiglia di assumere abbastanza liquidi durante la giornata, soprattutto durante l’attività fisica.

Evitare la malnutrizione: la malnutrizione, inclusa la malnutrizione e la perdita di peso involontaria, può contribuire alla perdita muscolare negli anziani. È importante assicurarsi di assumere un apporto calorico e di nutrienti adeguato in generale e affrontare eventuali problemi di malnutrizione o perdita di peso indesiderata attraverso cambiamenti nella dieta e, in alcuni casi, integrazione nutrizionale sotto la supervisione di un professionista sanitario.