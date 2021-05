Aggiornamento Diretta F1. Colpo di scena a pochi minuti dalla partenza: Leclerc non prenderà parte al GP di Monaco per un problema al semiasse ravvisato dal team dopo il giro di ricognizione. Sembrava dovesse partite dalla pitlane e invece resterà fuori dalla gara. Una beffa dopo che le verifiche, a seguito dell’incidente nel Q3, avevano escluso la sotituzione del cambio e quindi salvato la pole del monegasco.

Formula 1 Streaming: Monaco GP 2021 online live diretta tv. Le due Ferrari di Leclerc e Sainz impegnate sul circuito cittadino di Montecarlo per il Gran Premio di Monaco. Tifosi del Cavallino Rampante in trepita attesa per vedere alle ore 15 italiane di oggi domenica 23 maggio 2021, la super sfida Leclerc-Verstappen in prima fila. Di seguito dove vedere partenza gara in diretta tv e streaming gratis online.

Dove vedere Ferrari GP Monaco di F1 2021 in streaming live e diretta tv invece di Rojadirecta

Il Gran Premio di Monaco di Formula 1 sul tracciato cittadino di Montecarlo in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.

La gara del GP di Monaco di F1 2021 è in diretta in chiaro su TV8.

GP Monaco, Griglia di Partenza: Leclerc in pole position

Charles Leclerc Ferrari 1’10″346 Max Verstappen Red Bull +0.230 Bottas Mercedes +0.255 Carlos Sainz Ferrari +0.265 Norris McLaren +0.254 Gasly Alpha Tauri +0.554 Lewis Hamilton Mercedes +0.749 Sebastian Vettel Aston Martin +1″073 Perez Red Bull +1″.227 Giovinazzi Alfa Romeo +1″433