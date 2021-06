Diretta Formula 1: si corre il Gran Premio di Francia. Alle ore 15 italiane di oggi domenica 20 giugno 2021 semafori verdi per la partenza gara del Gran Premio di Francia, 7a prova del mondiale di Formula 1 2021. Dopo due Gran Premi su circuiti cittadini (Monte Carlo e Baku), le monoposto tornano protagoniste su un circuito permanente prima della doppia trasferta austriaca.

In prima fila la super sfida Verstappen-Hamilton, con il leader della classifica in pole position. La Ferrari di Carlos Sainz apre la terza fila, mentre Charles Leclerc parirà con il settimo tempo.

Dove vedere GP Baku F1 2021 streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta



Tracciato impegnativo per motore e aerodinamica. Tutta da vedere quindi la consueta programmazione tv per lae lo, con lache promette bene dopo le prove liberre del venerdì.

Il Gran Premio di Francia Formula 1 sul circuito Paul Ricard di Le Castellet in diretta tv in esclusiva sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201). Il GP di Francia è in diretta esclusiva anche su Sky Q, dove possiamo vivere l’incredibile definizione del 4K HDR. Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e a pagamento per tutti con Now TV.