GP Italia 2021 Formula 1 Streaming Gratis. La Formula 1 è protagonista a Monza per il Gran Premio d’Italia, dove Valtteri Bottas ha conquistato la Qualifica Sprint ma, a causa della penalità per il cambio di Power Unit, deve lasciare la pole position a Max Verstappen. Dietro all’olandese della Red Bull, sulla griglia di partenza, le due McLaren di Ricciardo-Norris e Lewis Hamilton. Scatteranno dalla terza fila invece le Ferrari di Leclerc e Sainz, subito dietro un super Giovinazzi.

Dove vedere il Gp d’Italia di F1 2021 senza usare Rojadirecta



Fuori Gasly, finito contro le barriere al primo giro. Partenza gara programmata per domenica 11 settembre 2021 alle ore 15:10 italiane.

Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now.